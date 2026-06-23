الإمارات تحتفي باليوم العالمي للمهندسات بقصص نجاح ملهمة

تحتفي الإمارات باليوم العالمي للمهندسات، الذي يوافق 23 يونيو من كل عام، بتحقيق ابنة الإمارات إنجازات نوعية في هذا القطاع وتحويلها التحديات إلى قصص نجاح ملهمة، من أجل خدمة الوطن والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة.

وفي هذا الإطار، نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، في مبنى الشراع، مجموعة من الجلسات الحوارية والتفاعلية والمسابقات والأنشطة المتنوعة، بمشاركة أكثر من 60 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

سعيد الطاير

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على مهندسات الهيئة، مشيداً بقدرتهن العالية على تحويل مختلف أنواع التحديات إلى قصص نجاح ملهمة وطموحة.

وأشار معاليه إلى أن دعم الهيئة المتواصل للموظفات المهندسات أثمر عن تعزيز دورهن في كافة المجالات والقطاعات المستقبلية، ودعم مساهمتهن في تحقيق إنجازات الهيئة ومشاريعها الرائدة عالمياً ومنها مبنى الشراع، أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة على مستوى العالم.

وأكد معاليه أن النموذج النوعي الذي أرسته دبي في ترسيخ مساهمة المرأة في بناء مستقبل الوطن يعكس نجاح الإمارة في بناء الإنسان، والتقدم الكبير الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة في أن تكون مركزاً عالمياً للفرص والنمو والتنمية المستدامة.

وقالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي: لم تعد المهندسات شريكات في تنفيذ المشاريع فحسب، بل أيضاً في رسم ملامح المستقبل، حيث تسهم الكفاءات النسائية في الهيئة في قيادة مشاريع ومبادرات رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والاستدامة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

وأوضحت الدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس - مركز الاستدامة والابتكار أن الهيئة توفر للموظفات الفرص وأحدث التقنيات والبيئة المحفزة على الابتكار، وتساعدهن على إحداث تأثير وطني وعالمي مستدام.

وأشارت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة إلى إطلاق البرامج والمبادرات التي تواكب التوجهات التنموية للهيئة، وتراعي احتياجات وأدوار الموظفات.

وأعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، أمس، عن وصول نسبة النساء حالياً بالشركة 25 % من المناصب الإشرافية، وذلك تزامناً مع الاحتفال بالمناسبة.

حيث وضعت الشركة لنفسها هدفاً طموحاً في عام 2021 للوصول إلى نسبة 25 % من التنوع بين الجنسين بحلول نهاية عام 2025، وكانت النساء آنذاك يشغلن 18 % فقط من المناصب الإشرافية في الشركة.

عبد الناصر بن كلبان

وانضمت أكثر من 200 امرأة إلى الشركة خلال عام 2025، منهن 113 مواطنة إماراتية، وتوظف الشركة اليوم أكثر من 830 امرأة، يشغل أكثر من 60 % منهن وظائف في العمليات التشغيلية.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل تعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي ركيزة أساسية لإعداد كوادر مستقبلية قادرة على تحقيق التميز.

حيث يعكس التقدم الذي أحرزناه إيماننا بالدور الحيوي للتنوع في تعزيز الأداء، ومن هذا المنطلق، نلتزم ببناء بيئة عمل شاملة تتيح للمرأة فرصاً متكافئة للمساهمة والنمو وقيادة مسيرة نجاح الشركة ودولة الإمارات على المدى الطويل».

أحمد بن شعفار

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لإمباور: «يمثل اليوم العالمي للمهندسات مناسبة مهمة للاحتفاء بإسهامات المرأة في القطاع الهندسي، وتسليط الضوء على دورها الحيوي في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وفي دولة الإمارات رسخت رؤية القيادة الرشيدة بيئة داعمة مكّنت المرأة من تحقيق حضور نوعي في مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها مجالات الهندسة والطاقة والاستدامة.