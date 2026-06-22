وفد «خبراء المستقبل» يطلع على تجربة شرطة دبي

البيان

استقبل العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي، بحضور نائبه المقدم عمر خليفة بالعبيدة السويدي، وفداً من الدفعة السادسة من برنامج خبراء المستقبل ضمن برامج مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تسليط الضوء على تجربة شرطة دبي، الرائدة في مجال استشراف المستقبل.

وفي بداية اللقاء، رحَّب العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه بالوفد الزائر، مؤكداً حرص مركز استشراف المستقبل على التعاون في العديد من الجوانب والأنشطة، ومنها الجانب العلمي، وجانب إعداد التقديرات التنبؤية، وتحديد الأبعاد المتوقعة للاستشراف المستقبلي.

واستعرض العميد حمدان الغسيه للوفد الزائر الأهداف الرئيسية للمركز، والهيكل التنظيمي له، مُشيراً إلى الرؤية، والرسالة، والقيم، والأفكار والمبادرات الإبداعية التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي، كما تطرق إلى آلية عمل غرفة الاستشراف الاستراتيجي، وكيفية إصدار التقارير في ظل التوجهات والتحديات المستقبلية.

وأوضح العميد حمدان الغسيه، أن مركز استشراف المستقبل لديه كوادر تمتاز بالخبرات والكفاءات، مما يسهم في دعم وإعداد المناهج العلمية المتطورة، وتنظيم الدورات التدريبية المستحدثة التي يمكن من خلالها تأهيل المتدربين للتعامل مع التطورات العصرية، والتحديات الأمنية الراهنة، إلى جانب الجهود العِلْمِية والبحثية، خاصة وأنَّ لمركز استشراف المستقبل جهوداً مميزة في مجالات الاستشراف المستقبلي والإنذار المبكر، وتخطيط البرامج التَّوعوية وتنفيذها، وتحليل عوائدها ومردوداتها، مما يساهم ذلك في في الارتقاء بالأداء الشّرطي، والتحفيز على طرح الأفكار الابتكارية، والمساعدة على بلوغ الأهداف التطويرية الإبداعية، وتحسين الخدمات الشّرطية في مختلف المجالات.

كما زار الوفد الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تعرف خلالها على مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة، وآلية العمل المتبعة فيها، وأفضل الممارسات والمبادرات والمُستجدات والمشاريع القائمة والمستقبلية، بالإضافة إلى الأبحاث والنشرات وأحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجال الأدلة الجنائية.

واستمع الوفد إلى شرح حول دور المركز الدولي للعلوم الجنائية في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، والدورات التدريبية التي يقدمها.

مركز الشرطة الذكي

كما اطلع الوفد على منظومة الخدمات الذكية والمبتكرة التي تقدمها شرطة دبي عبر مركز الشرطة الذكي «SPS» والذي يوفر خدمات شرطية متكاملة على مدار 24 ساعة دون أي تدخل بشري، ويتيح للجمهور إنجاز معاملاتهم الجنائية والمرورية وخدمات الشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية وفق المعايير العالمية.

وأكد العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، في الختام، على أهمية هذه اللقاءات التي تهدف إلى تضافر عمليات التنسيق للجهود المقدَّمة من كافة الهيئات والمؤسسات في الدّولة وتوحيدها، لتعزيز الجهود المشتركة، وتعظيم مردود نتائجها تجاه المجتمع وتنميته.