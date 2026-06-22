أحمد بن محمد: الإمارات قوية بقيادتها وراسخة بثقة شعبها.. وستبقى خطاً أحمر

أكّد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أنّ الإمارات ستبقى خطاً أحمر.. قويةً بقيادتها، وراسخةً بثقة شعبها، وماضيةً بثبات نحو المستقبل مهما كانت التحديات والمتغيرات.

وشهد سموه =اليوم جانباً من فعاليات الدورة الحادية عشرة لمنتدى الإعلام الإماراتي الذي نظّمه نادي دبي للصحافة تحت شعار «الإمارات خط أحمر»، حيث كرّم أكثر من 100 مؤسسةٍ ومنصةٍ وإعلاميٍّ إماراتي، ممّن كان لهم دورٌ بارز في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية.

وأشاد سموّه بدور هذه المؤسسات والمنصّات في نقل الحقائق وإيصال الصوت الإماراتي إلى العالم بكلّ مهنيةٍ ومسؤولية، موجّهاً شكره لكلّ صوتٍ ينبض بحبّ الوطن.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "ْX": "شهدت جانباً من فعاليات الدورة الحادية عشرة لمنتدى الإعلام الإماراتي، الذي نظمه نادي دبي للصحافة تحت شعار "الإمارات خط أحمر"، وكرّمنا خلاله أكثر من 100 مؤسسة ومنصة وإعلامي إماراتي كان لها دور بارز في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية ونقل الحقائق وإيصال الصوت الإماراتي للعالم بكل مهنية ومسؤولية".

وأضاف سموه: "ستبقى الإمارات خطاً أحمر، قويةً بقيادتها، وراسخةً بثقة شعبها، وماضيةً بثبات نحو المستقبل، مهما كانت التحديات والمتغيرات، وشكراً لكل صوت ينبض بحب الوطن".