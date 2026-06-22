معسكر تدريبي لصناع المحتوى والمبدعين في المنطقة

أسدل «مقر المؤثرين» الستار عن النسخة الثانية من المعسكر التدريبي الإقليمي المكثف «CreatorsHQxTikTok#»، الذي أطلقه ضمن الشراكة الاستراتيجية مع «تيك توك»، والهادفة إلى تمكين صناع المحتوى والمبدعين في المنطقة.

وامتد معسكر «مقر المؤثرين» (أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في الإمارات) من 16 إلى 19 يونيو الجاري، عدداً كبيراً من صناع المحتوى المبتدئين والمحترفين الذين خاضوا غمار رحلة معرفية متكاملة قدمها نخبة من الخبراء في مختلف مجالات صناعة المحتوى، حيث اشتمل البرنامج التدريبي الشامل خلال المعسكر التدريبي على أدق التفاصيل النظرية والتطبيقية، مع التركيز على 5 محاور رئيسية، تضمنت أساسيات إطلاق محتوى مميز على «تيك توك»، وبناء استراتيجية المحتوى عالي الجودة، وفنون السرد البصري عبر احتراف التصوير السينمائي باستخدام أحدث التقنيات، وأدوات الحفاظ على السلامة الرقمية، واستراتيجيات الانتشار وفهم خوارزميات منصة «تيك توك» وكيفية بناء هوية رقمية فريدة تضمن الاستمرارية والنمو، إضافة إلى الجانب الاستثماري والتجاري وتحويل صناعة المحتوى إلى علامات تجارية تحقق دخلاً مستداماً.

وترجمت النتائج الإيجابية الزخم الذي شهدته النسخة الثانية من المعسكر التدريبي، حيث بلغ إجمالي المشاركين 65 صانع محتوى من 20 دولة، والذين نجحوا خلال أيام التدريب في إنتاج أكثر من 100 فيديو إبداعي مبتكر تم نشرها عبر المنصة خلال 48 ساعة، ما يؤكد كفاءة الأدوات التي تلقاها المشاركون وقدرتهم الفورية على ملامسة اهتمامات الجمهور الرقمي.

وأشاد حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، بالنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها المعسكر في نسخته الثانية، وما أظهره صناع المحتوى المشاركون من تحول ملحوظ في قدراتهم وأفكارهم حول إنتاج المحتوى الهادف والجاذب القادر على تحقيق الانتشار وتقديم قيمة عالية.

وقال: «اختتام معسكر «#CreatorsHQxTikTok» بهذا النجاح، يتوج رحلة ملهمة من الشغف والابتكار.. إن ما رأيناه من إبداع يثبت أن الرهان على الاستثمار في المواهب الشابة هو الرهان الرابح لصياغة مستقبل مشرق للإعلام الرقمي في المنطقة».

وأضاف: «إن خريجي المعسكر اليوم يحملون رسالة مجتمعاتهم في المنطقة إلى العالم بقدرات إبداعية قادرة على تحقيق الوصول والتأثير، ونحن فخورون بأن يكون مقر المؤثرين هو الحاضنة الاستراتيجية التي تنطلق منها هذه الطاقات نحو التميز والاحترافية».

طاقات قادرة على الإبداع

وعبّرت كارن حداد، رئيس عمليات المحتوى لدى تيك توك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن فخرها بالمخرجات الاستثنائية للمعسكر، مؤكدة أن الشراكة مع مقر المؤثرين أثبتت مجدداً أن الطاقات في المنطقة قادرة على الإبداع والتميز والعمل ضمن أفضل معايير السرد القصصي الرقمي عالمياً بفضل ما يمتلكونه من أدوات ورؤية واعدة.