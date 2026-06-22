"طرق دبي" تخصص 23 استراحة "مؤقتة" في محطات الحافلات والمترو لسائقي توصيل الطلبات

خصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 23 موقعاً في محطات الحافلات والمترو كاستراحات مؤقتة لسائقي دراجات توصيل الطلبات موزعة على مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، بزيادة 53% عن عدد الاستراحات المخصصة لسائقي توصيل الطلبات لعام 2025، وذلك تماشياً مع مبادرة حماية العمال من الإجهاد الحراري وقت الظهيرة، في فترة الصيف بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة مساءً، بحسب توجهات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكدت الهيئة أن توفير الاستراحات المؤقتة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء الهيئة، إذ تم إضافة 8 مواقع جديدة العام الحالي للمبادرة، )15 موقعاً العام الماضي)، وذلك لمواكبة النمو المتزايد لقطاع توصيل الطلبات في الإمارة، وبهدف رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل مخاطر الحوادث على الطرق وتعزيز جودة الحياة وسبل الراحة لسائقي الدراجات خلال فترة انتظارهم للطلبات الجديدة، ورفع مستوى سعادتهم وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

وتأتي هذه الخطوات تأكيداً لدور الهيئة كمساهم رئيس في إنجاح المبادرات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على سلامة سائقي دراجات توصيل الطلبات، تماشياً مع توجهات جودة الحياة وتعزيزاً لمكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وأفادت الهيئة أن الاستراحات التي تم اختيارها هذا العام شملت مُختلف مناطق دبي الحيوية، ومنها: محطة حافلات سوق الذهب، محطة حافلات السطوة، محطة حافلات الجافلية، محطة حافلات القصيص، محطة حافلات الكرامة، محطة مترو الراشدية، محطة مترو الفرجان، محطة مترو DMCC، محطة مترو برجمان، محطة مترو ابن بطوطة ومحطة مترو اتصالات، وتشمل مرافق تخدم أكبر عدد من المستفيدين من سائقي توصيل الطلبات خلال فترة المبادرة.