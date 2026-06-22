شرطة دبي تحصد 16 جائزة في الجودة

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي 16 جائزة ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة، وذلك خلال حفل نظمته المجموعة مؤخراً، تمثلت في جائزة الإمارات للسيدات، وجائزة أفكار عربية الدولية وجائزة التحسين المستمر العالمية، وجائزة أفكار الإمارات، وجائزة الإمارات للابتكار، وجائزة الذكاء الاصطناعي العالمية، وجائزة التميز الطبي العالمية، وجائزة الاستدامة العالمية.

وفي جائزة الإمارات للسيدات، حصلت أبرار عبدالحكيم أحمد، مهندس أول على جائزة في فئة الموظفة الشابة، وعائشة الحوسني، تنفيذي رئيسي، في فئة العمل المجتمعي. وفي جائزة الأفكار العربية الدولية، نالت مبادرة تسهيل شؤون ذوي المتوفين، الجائزة في فئة إسعاد المتعاملين.

وحصلت فكرة «بسمة شفاء» على جائزة الصحة والسلامة، كما حصد فريق الابتكار جائزة ضمن فئة أفضل فريق عمل ابتكاري. وفي فئة التنفيذي الابتكاري، حصد العقيد أحمد الحفيتي، مدير إدارة المبادرات والمشاريع، جائزة الأفكار العربية الدولية، كما نالها عريف أول محمد صالح فني جودة رئيسي.

وفي فئة أفضل بحث أو مقال داعم للابتكار، نالت فكرة «تحليل وتصنيف الأدلة الخاصة بالمتفجرات منزلية الصنع» من النقيب عبد الرحمن الجناحي جائزة.

وفي جائزة التحسين المستمر العالمية، نالت الحالة الدراسية «مبادرة صفر حوادث» من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، جائزة، وفي الحالات الفائزة في فئة 6 سيجما عن قطاع الخدمات والمصانع، حصد «مشروع تحسين زمن عملية تخليص المصابين والمحشورين لحوادث المركبات»، جائزة. وفي الحالات الدراسية الفائزة في فئة كايزن والابتكار نالت «تجربة غامرة للتحقيق في مسرح الجريمة الافتراضي» جائزة.

وفي جائزة أفكار الإمارات، فازت مبادرة نسيج المجتمعية. وفي الفكرة الفائزة في فئة تشجيع ومشاركة وتمكين المواطنين، فازت مبادرة تمكين أفراد المجتمع.

وفي الفكرة الفائزة في فئة تسويق دولة الإمارات بالخارج، حصدت فكرة «التسويق لدولة الإمارات بالخارج عبر الرياضة ومن خلال مركز التميز الرياضي»، وفي الفكرة الفائزة في فئة الحكومة الذكية والتحول الرقمي، نال «مشروع المرافقة الذكية للمتفجرات» جائزة، وفي الفكرة الفائزة في فئة أفضل بحث أو مقال داعم للابتكار، نالتها شرطة دبي.