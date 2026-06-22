شرطة دبي تحصد 16 جائزة في الجودة

وحصلت فكرة «بسمة شفاء» على جائزة الصحة والسلامة، كما حصد فريق الابتكار جائزة ضمن فئة أفضل فريق عمل ابتكاري. وفي فئة التنفيذي الابتكاري، حصد العقيد أحمد الحفيتي، مدير إدارة المبادرات والمشاريع، جائزة الأفكار العربية الدولية، كما نالها عريف أول محمد صالح فني جودة رئيسي.
وفي فئة أفضل بحث أو مقال داعم للابتكار، نالت فكرة «تحليل وتصنيف الأدلة الخاصة بالمتفجرات منزلية الصنع» من النقيب عبد الرحمن الجناحي جائزة.
وفي جائزة التحسين المستمر العالمية، نالت الحالة الدراسية «مبادرة صفر حوادث» من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، جائزة، وفي الحالات الفائزة في فئة 6 سيجما عن قطاع الخدمات والمصانع، حصد «مشروع تحسين زمن عملية تخليص المصابين والمحشورين لحوادث المركبات»، جائزة. وفي الحالات الدراسية الفائزة في فئة كايزن والابتكار نالت «تجربة غامرة للتحقيق في مسرح الجريمة الافتراضي» جائزة.
وفي الفكرة الفائزة في فئة تسويق دولة الإمارات بالخارج، حصدت فكرة «التسويق لدولة الإمارات بالخارج عبر الرياضة ومن خلال مركز التميز الرياضي»، وفي الفكرة الفائزة في فئة الحكومة الذكية والتحول الرقمي، نال «مشروع المرافقة الذكية للمتفجرات» جائزة، وفي الفكرة الفائزة في فئة أفضل بحث أو مقال داعم للابتكار، نالتها شرطة دبي.