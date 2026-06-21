دبي.. المدينة التي منحت الطيور عنواناً للأمان

مرفت عبد الحميد - نورا المرزوقي

في صباح دبي، وقبل أن تبدأ المدينة إيقاعها السريع، تحلق أسراب الطيور فوق الخور، وتستقر أخرى على شرفات المباني والأشجار والحدائق، فيما تتهادى طيور النورس قرب الشواطئ، وكأنها تعلن بصمت رسالة واحدة: هنا مكان آمن للحياة.

في مدينة اشتهرت بناطحات السحاب ومشاريعها العملاقة وإيقاعها المتسارع، نجحت دبي في تحقيق معادلة استثنائية، أن تكون مدينة عالمية نابضة بالحياة للبشر، وموطناً آمناً للكائنات الأخرى أيضاً.

لم تعد الطيور في دبي مجرد زائر عابر خلال مواسم الهجرة، بل أصبحت جزءاً من المشهد اليومي للمدينة. بعضها اختار الإقامة الدائمة، وبعضها يجد في الإمارة محطة آمنة للراحة والتكاثر، مستفيداً من المساحات الخضراء والمحميات الطبيعية والبيئة التي تحترم التنوع البيولوجي.

مشهد جميل

لا تعرف الطيور جنسية أو لغة أو حدوداً سياسية، لكنها تمتلك غريزة دقيقة لاختيار الأماكن الآمنة. لذلك فإن استقرار أنواع مختلفة من الطيور في دبي، وعودتها عاماً بعد عام، ليس مجرد مشهد طبيعي جميل، بل شهادة بيئية صامتة على جودة الحياة في المدينة.

في الحدائق العامة، وعلى أطراف البحيرات الصناعية، وفي المحميات الطبيعية، وحتى في الأحياء السكنية، تبدو الطيور وكأنها تعيش جنباً إلى جنب مع الإنسان في انسجام لافت. لا تخشى الحركة، ولا ضجيج المدينة، بل تتأقلم معه وتجد فيه مساحة للعيش.

أمن يتجاوز الإنسان

لطالما ارتبط اسم دبي بالأمن والأمان بالنسبة لسكانها وزوارها، لكن هذا الشعور لم يعد يقتصر على البشر وحدهم، فالمدينة التي تبني مستقبلها على مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة، نجحت أيضاً في خلق بيئة تحمي الكائنات الحية وتمنحها فرصة للعيش بأمان.

وتعكس المحميات الطبيعية في الإمارة، مثل محمية رأس الخور للأحياء الفطرية، نموذجاً عالمياً في التعايش بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة. ففي قلب مدينة عصرية تعج بالحركة، تجد آلاف الطيور ملاذاً آمناً، في مشهد يندر وجوده في مدن كبرى حول العالم.

أبراج شاهقة

إن رؤية طائر يحلق بحرية بين الأبراج الشاهقة، أو يقف مطمئناً في إحدى الحدائق، تحمل رسالة أعمق من مجرد صورة جميلة؛ إنها تعكس فلسفة مدينة تؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تقتصر على بناء الطرق والأبراج، بل تشمل أيضاً حماية الحياة بكل أشكالها.

وفي دبي، لا يبدو التعايش بين الإنسان والطبيعة شعاراً نظرياً، بل واقعاً يومياً يمكن مشاهدته في كل زاوية؛ من الحدائق والشواطئ إلى المحميات الطبيعية والممرات الخضراء.

مدينة تتسع للجميع

ربما لهذا السبب اختارت الطيور دبي، ففي مدينة تستقبل كل عام ملايين البشر من مختلف الجنسيات والثقافات، وجدت الطيور أيضاً مكاناً لها، تحلق فيه بأمان، وتبني أعشاشها دون خوف، وتشارك سكان المدينة صباحاتهم وأمسياتهم.

دبي اليوم ليست فقط مدينة للأعمال والسياحة والابتكار، بل مدينة تتسع للجميع... للبشر الذين جاءوا إليها بحثاً عن فرصة وحياة أفضل، وللطيور التي اختارتها وطناً آمناً في سماء لا تعرف سوى السلام.

فيديو متداول

ويقول الشاب المصري أحمد يوسف، الذي أصبح بطل الفيديو المتداول، إنه اعتاد يومياً السير على قدميه من منزله إلى مقر عمله نظراً لقرب المسافة بينهما، ويمر عبر الشارع نفسه منذ فترة طويلة.

وأضاف مبتسماً: «لم أتوقع يوماً أن يصبح لقائي اليومي مع غراب حديث الناس على مواقع التواصل، في البداية فوجئت بالطائر وهو يقترب مني في كل مرة أعبر فيها الطريق، ثم أدركت أنه ربما يدافع عن عشه أو صغاره الموجودة في المنطقة».

وأشار يوسف إلى أن أكثر ما لفت انتباهه هو سرعة استجابة الجهات المختصة في دبي، موضحاً أن بلدية دبي تواصلت معه فور انتشار الفيديو، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة الجميع، بما في ذلك نقل الطائر إلى مكان آمن إذا استدعت الحاجة.

وقال: «أكثر ما أعجبني في الموقف هو هذا الاهتمام الكبير بالتفاصيل، فحتى طائر صغير يحظى بالرعاية والاهتمام، هذا الأمر يعكس الوجه الحقيقي لدبي؛ مدينة تحرص على سلامة الإنسان وتحترم في الوقت ذاته الكائنات التي تشاركنا الحياة فيها».

مساحة آمنة

وأضاف: «ما حدث جعلني أوقن أكثر بأن دبي ليست مدينة آمنة للبشر فقط، بل هي أيضاً موطن للكائنات التي اختارت أن تعيش بيننا، وتجد فيها مساحة آمنة للتعايش جنباً إلى جنب مع الإنسان».

وتُجسد هذه الحادثة، رغم طرافتها، جانباً من فلسفة دبي في بناء مدينة صديقة للإنسان والطبيعة معاً، حيث تتقاطع ناطحات السحاب مع أسراب الطيور، وتصبح المدينة نموذجاً فريداً للتعايش بين التنمية والحفاظ على التنوع البيئي، حتى باتت الطيور نفسها تجد في سماء دبي موطناً آمناً لا ترغب في مغادرته.