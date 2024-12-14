ملتقى الشرطة السياحية يبحث شراكة القطاعين الحكومي والخاص

نظّمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ملتقى الشرطة السياحية السنوي الأول، بحضور العميد الدكتور سعيد القمزي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجنائية، والعميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية وعدد من الضباط.

واستضاف ملتقى الشرطة السياحية السنوي الأول، نخبة من الخبراء والمسؤولين والعاملين في المجال السياحي، بهدف تبادل الأفكار والخبرات والاقتراحات التي من شأنها تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في القطاع السياحي، والذي يعد واحداً من المجالات الحيوية في الإمارة، نظراً لدوره الجوهري في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان في المدينة، بما يقدمه من خدمات لجمهور المتعاملين من السياح والزوار، وتعزيزه لسمعة الإمارة عالمياً.

وأثنى العميد القمزي على الشراكة الفاعلة التي تجمع إدارة الشرطة السياحية والشركاء الاستراتيجيين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والهادفة إلى تعزيز التواصل مع السياح، وجعل دبي المدينة الأفضل بالعالم للعيش والعمل والزيارة والاستثمار، إلى جانب العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في «المدينة الآمنة» والعمل على إسعاد أفراد المجتمع. وكرم العميد القمزي خلال فعاليات الملتقى الذي تم تنظيمه في مخيم راينا بمنطقة العوير، 65 جهة من الشركاء الاستراتيجيين مع إدارة الشرطة السياحية، إلى جانب الشركاء في الدوائر الحكومية.