شرطة دبي توظف شخصاً من أصحاب الهمم



وظفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، شخصاً من أصحاب الهمم، فئة الإعاقة الجسدية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم أصحاب الهمم في مختلف جوانب الحياة، بما فيها التوظيف الدامج، ومنحهم فرصاً عادلة في المجتمع، ليكون مجموع أصحاب الهمم الذين تم تعيينهم لهذا العام 5 أشخاص.

وبارك العقيد راشد الجابري، مدير إدارة التواصل الحكومي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بحضور المقدم الدكتور محمد الحمودي، مدير إدارة الموارد البشرية بالوكالة، والمقدم الدكتور بليشه علي خليفة، وماجد الشيخ المنسق العام للمجلس، وسميرة ثابت عضو بالمجلس، بارك لعمر حمد المهيري من أصحاب الهمم، انضمامه لكادر شرطة دبي.

وأكد العقيد الجابري أن هذه البادرة تساعدهم في دعم سياسة التوظيف الدامج لأصحاب الهمم في الدولة، كما تدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع. وقال ماجد الشيخ، عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، إن المجلس برئاسة الرائد عبد الله الشامسي، يعمل وفقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وبما يدعم تفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.