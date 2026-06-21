«إسلامية دبي» تفتتح جامع البداد في المدينة الصناعية

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جامع الحاج حسين فارس عيسى البداد في مدينة دبي الصناعية، دعماً لجودة الحياة وترسيخ مكانة دبي في رعاية بيوت الله وخدمة المجتمع.

ويأتي الجامع، الذي تبرع بإنشائه صاحب اليد الخيّرة فارس حسين فارس البداد، على طراز معماري فاطمي يجمع بين الأصالة الإسلامية والوظائف الحديثة، وقد أُقيم على مساحة أرض تبلغ 7,253.09 أمتار مربعة، بكلفة إجمالية وصلت إلى 13 مليون درهم، ويتسع لـ 1,461 مصلياً.

وأكدت الدائرة أن افتتاح الجامع يجسد دورها المحوري في تخطيط وإنشاء وإدارة المساجد وفق أعلى المعايير الهندسية والتشغيلية، وبما يواكب التوسع الحضري في الإمارة ويلبي احتياجات السكان.

من جهة أخرى أطلقت الدائرة سلسلة «زاد المسلم الفقهي»، حيث ستنطلق بعد غدٍ في مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في ند الشبا 4، من الساعة 11.00 - 12.30 صباحاً، وتستهدف السلسلة سيدات المجتمع وطالبات المركز، كل يوم خميس، بما يعزز استدامة التعلم الشرعي، ويرسخ المفاهيم الفقهية بأسلوب علمي ومنهجي، وترسيخ الثقافة الفقهية بالأحكام الشرعية المرتبطة بحياة المرأة اليومية.