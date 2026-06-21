%99.7 السعادة الوظيفية في مركز شرطة الفقع

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على نتائج وإنجازات مركز شرطة الفقع، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد تركي بن فارس مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لمراكز بر دبي العميد راشد صالح الشحي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد سعيد هلال الخيلي مدير مركز شرطة الفقع، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واستعرض مركز شرطة الفقع أبرز الإنجازات والنتائج التي حققها، حيث بلغت نسبة التغطية الأمنية 98.9 %، فيما حقق المركز 100 % في مؤشر المحفزين، و99.7 % في مؤشر السعادة الوظيفية، الأمر الذي يعكس كفاءة الأداء المؤسسي، وحرص فرق العمل على تطبيق أفضل الممارسات الشرطية والإدارية، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية المقدمة للجمهور.

كما تم خلال التفتيش عرض إحصائيات المعاملات الجنائية لعام 2025، وآليات التعامل معها وفق أعلى المعايير الأمنية والاحترافية، إلى جانب استعراض المبادرات التطويرية والمقترحات التحسينية التي ساهمت في تعزيز جودة العمل ورفع كفاءة الأداء الميداني والإداري في المركز.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الجاهزية الأمنية والعملياتية، ومواصلة تطوير منظومة العمل الشرطي بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية شرطة دبي في الريادة العالمية بالأمن والخدمات الشرطية.