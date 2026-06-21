دورة تدريب لقيادة المركبات في المناطق الوعرة

كرم راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، المشاركين من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الدورة التدريبية المتخصصة لقيادة المركبات في المناطق الوعرة، والتي نظمتها شرطة دبي على مدار أسبوعين، وذلك بحضور ماجد الزرعوني مدير إدارة العمليات، والدكتورة سهيلة قائد مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر، وعبدالله عبداللطيف رئيس قسم عمليات الإسعاف الطارئة بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لقيادة المركبات في البيئات والمناطق الوعرة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات الميدانية المختلفة وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة، من خلال برنامج تدريبي متكامل أشرف على تقديمه وكيل أول تميم الهوتي، مدرب معتمد، واشتمل على تطبيقات عملية وسيناريوهات ميدانية متنوعة.

وأكد اللواء راشد الفلاسي، أن الاستثمار في التدريب التخصصي يعد ركيزة أساسية لتعزيز الجاهزية العملياتية ورفع كفاءة الكوادر الميدانية للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية بكفاءة واحترافية، مشيراً إلى أن البيئات الوعرة تتطلب مهارات متقدمة وخبرات نوعية تضمن سرعة الاستجابة وسلامة الفرق العاملة في الميدان.

وثمنت الدكتورة سهيلة قائد مدير إدارة التدريب والتطوير المستمر بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الشراكة المثمرة بين شرطة دبي وإسعاف دبي بما يتيح تبادل الخبرات والمعارف، ويسهم في تطوير مهارات الكوادر الإسعافية ورفع جاهزيتها للتعامل مع مختلف التحديات الميدانية.