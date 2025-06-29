100 % نسبة تواجد الضابط المناوب بمركز البرشاء في مواقع البلاغات خلال 2024

تفقد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، سير العمل في مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالوكالة، واللواء الدكتور الخبير محمد عيسى العظب، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، مدير مركز شرطة الخيالة.

واطلع اللواء حارب محمد الشامسي، بحضور العميد ماجد السويدي مدير مركز شرطة البرشاء، ونائبه العقيد يوسف ثاني المهيري، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة التفتيش والمجالس واللجان وفرق العمل بالوكالة، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط، على المؤشرات الاستراتيجية للمركز خلال العام الماضي، حيث حقق المركز نسبة 100 % في تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب.

واستمع إلى شرح حول نتائج الفرق الأمنية، الهادفة إلى ضبط أمن الطريق والحد من الظواهر المرورية السلبية، وضبط المخالفين وذلك عبر نقاط تفتيش توزع في مختلف مناطق اختصاص المركز، حيث تم ضبط وحجز 656 سكوتراً بسبب خرق سائقيها للقوانين المرورية.