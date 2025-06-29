إغلاق فرع الكاتب العدل في «مرور البرشاء» بدءاً من 1 يوليو

تحويل فرع «وافي مول» إلى مركز كاتب عدل خاص

أعلنت محاكم دبي إغلاق فرع الكاتب العدل العام في مرور البرشاء، وذلك بداية من 1 يوليو 2025، حيث سيتم تحويل جميع خدماته إلى مكاتب الكاتب العدل الخاص المنتشرة في إمارة دبي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي ومراكز تقديم الخدمات الحكومية الشاملة (العَضيد). تشمل هذه الخدمات إصدار الإنذارات العدلية، وتصديق الوكالات والعقود ومحاضر الاجتماعات والإقرارات، بالإضافة إلى تصديق عقود الكنائس ووثائق وصايا غير المسلمين.

كما أعلنت محاكم دبي عن تحويل فرع وافي مول إلى مركز كاتب عدل خاص، مع إيقاف خدمات تصديقات الأحوال الشخصية في الفرع بداية من 1 يوليو، وأوضحت أن المركز سيقدم نفس الخدمات، التي توفرها مكاتب الكاتب العدل الخاص.

وأكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية محاكم دبي لتحسين جودة الخدمات، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية عبر قنوات متعددة، منوهاً بأن المركز الجديد وقنوات الخدمة البديلة ستوفر كل الخدمات السابقة، ما سيسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتلبية احتياجات المتعاملين بشكل أسرع وأكثر مرونة.