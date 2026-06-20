أحمد بن سعيد: بقيادة محمد بن راشد.. دبي نموذج عالمي في تحويل الرؤى إلى واقع

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت نموذجاً عالمياً في تحويل الرؤى إلى واقع.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت دبي نموذجاً عالمياً في تحويل الرؤى إلى واقع، والأفكار إلى إنجازات تقاس بالأثر وتغيّر حياة الناس للأفضل».

وأضاف سموه: «مسيرة متواصلة من العمل والطموح، صنعت مدينة لا تكتفي بالتقدم، بل تصنعه، مدينة لا تتوقف عن إبهار العالم بالأفعال لا بالأقوال، وترسخ مكانتها وجهة للتطور والابتكار وصناعة المستقبل».