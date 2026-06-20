إسلامية دبي تطلق «غراس الصيف 2026»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن انطلاق برنامج «غراس الصيف 2026» ضمن مبادرة «غراس الخير» خلال الفترة من 6 إلى 16 يوليو 2026، وذلك في ستة مواقع من مراكزها الثقافية، وتشمل: مركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركزي مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه (الورقاء وند الشبا 4)، ومركز ند الشبا للنساء، ومركز حتا المجتمعي.

وذلك في إطار جهودها الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية شخصية النشء والفتيات، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الإماراتية الأصيلة.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية ومسؤول مبادرة غراس الصيف، أن برنامج «غراس الصيف» يمثل أحد البرامج النوعية التي تحرص الدائرة على تطويرها سنوياً بما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية وتوجهات القيادة الرشيدة في بناء الإنسان وتعزيز تماسك المجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على غرس قيم المواطنة الصالحة والاعتزاز بالهوية الوطنية، إلى جانب ترسيخ القيم الإسلامية النبيلة وتنمية المهارات الشخصية لدى المشاركات.