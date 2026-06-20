ضاحي خلفان يتلقى رسالة دكتوراه حول الجرائم الجمركية

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة دكتوراه حول الجرائم الجمركية «دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والإماراتي»، من الدكتورة غناء مسعد الماطري، باحث قانوني أول في جمارك دبي قطاع السياسات والتشريعات.

وتتناول رسالة الدكتوراه الأحكام الموضوعية والإجرائية للجرائم الجمركية، موضحة مفهومها وأركانها وأنواعها والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها، كما تستعرض الإجراءات الخاصة بالبحث والتحري وإثبات الجرائم الجمركية وتحريك الدعوى الجنائية وانقضائها.

وتهدف الرسالة إلى بيان خصوصية الجرائم الجمركية وأحكامها القانونية في ضوء التشريعات الجمركية المقارنة.

كما تلقى معاليه من الباحثة كتاباً حول «الجريمة السيبرانية ومواجهتها في التشريعات الإماراتية والدولية» يتناول مفهوم الجرائم السيبرانية وصورها المختلفة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مع بيان مخاطرها وآثارها على الأفراد والمؤسسات.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الدكتورة غناء الماطري خلال استقبالها بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالتها وأهميتها، ومتمنياً لها التوفيق.