لطيفة بنت محمد: دبي قصة أفعال حوّلت الرؤى إلى واقع

أكّدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أنّ قصة دبي هي قصة أفعالٍ صنعت الفرق، وحوّلت الرؤى إلى واقع، والطموحات إلى إنجازات، وجعلت من المدينة نموذجاً عالمياً للتقدّم والابتكار.

وأشارت سموّها، عبر تدوينةٍ على منصّة «إكس»، إلى أنّ مبادرة «دبي الأفعال» Dubai It تأتي احتفاءً بهذه المسيرة، إذ تسلّط الضوء على المحطات والإنجازات التي شكّلت قصة دبي على مرّ السنين.

ودعت سموّها الجمهور إلى المشاركة بصورهم وإبداعاتهم التي توثّق التحوّل والإنجاز عبر وسم «#دبي_الأفعال» Dubai It، قائلةً إنّ الهدف أن نروي معاً قصة مدينةٍ آمنت بالفعل طريقاً للريادة، فصنعت مستقبلاً يُلهم العالم كلّ يوم

وقالت سموها: "قصة دبي هي قصة أفعال صنعت الفرق… أفعال حوّلت الرؤى إلى واقع، والطموحات إلى إنجازات، وجعلت من دبي نموذجاً عالمياً للتقدم والابتكار".

وأضافت سموها: "اليوم، نحتفي بهذه المسيرة عبر مبادرة “Dubai It” دبي الأفعال، التي تسلّط الضوء على المحطات والإنجازات التي شكّلت قصة دبي".

وتابعت سموها: "شاركونا صوركم وإبداعاتكم التي توثّق التحول والإنجاز باستخدام: #دبي_الأفعال Dubai It لنروي قصة مدينة آمنت بالفعل طريقاً للريادة، فصنعت مستقبلاً يُلهم العالم كل يوم".