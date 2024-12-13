حمدان بن محمد: مبروك يا وطن

عبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن فخره بتخرج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية في المملكة المتحدة، وحصوله على سيف الشرف لفئة الطلاب الدوليين، وتحقيقه للمركز الأول ضمن الطلاب الدوليين في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية، ليصبح بذلك أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً.

وأكد سموه الفخر بشباب الوطن الذين يرفعون الرأس ويشرفون بلادهم وأهلهم.. مباركاً للوطن تخرجهم.

وكان سموه شهد بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، حفل تخريج طلاب “أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية”، حيث التقى سموه بالمنتسبين الإماراتيين في هذه الأكاديمية العريقة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "فخور بتخرج محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية” في المملكة المتحدة.. وحصوله على سيف الشرف لفئة الطلاب الدوليين وتحقيقه للمركز الأول ضمن الطلاب الدوليين في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية، ليصبح بذلك أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً".

وأضاف سموه: "خلال حفل التخريج التقيت بالمنتسبين الإماراتيين في هذه الأكاديمية العريقة.. نفخر بشباب الوطن الذين يرفعون الراس ويشرفون بلادهم وأهلهم.. مبروك يا وطن".