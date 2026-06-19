محمد بن راشد وحمدان بن محمد يتحدثان عن: كيف أصبحت دبي فعلاً يُعبر عن الإنجاز الاستثنائي في وقت قياسي

تحدّث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال مبادرة «دبي الأفعال» Dubai It، عن الكيفية التي تحوّل بها اسم المدينة إلى فعلٍ يُستخدم للتعبير عن الإنجاز الاستثنائي في وقتٍ قياسي.

يشرح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفكرة القائمة على تصحيف لغوي بارع، حيث تحورت العبارة الإنجليزية المألوفة «Can you do it» أي «هل بإمكانك إنجازها؟» لتُصبح «Can you Dubai it». هنا يحلّ اسم المدينة «Dubai» محلّ الفعل «do»، فلا تعود دبي اسماً لمكانٍ فحسب، بل فعلاً قائماً بذاته، يحمل في طيّاته معنى الإنجاز الباهر والتحقّق السريع لما يبدو مستحيلاً.

وفي هذا التحوّل من الاسم إلى الفعل ما يختصر تجربة المدينة كلّها؛ إذ غدت دبي على مدى عقودٍ قليلةٍ مرادفاً للإرادة التي تُترجَم واقعاً، وللحلم الذي يُنجَز في وقتٍ قياسي. وحين يقول العالم «Dubai It» بدلاً من «Do it»، فإنّما يُقرّ ضمناً بأنّ المدينة صارت معياراً يُقاس عليه الطموح، ووحدةً للقياس يُوزَن بها الإنجاز.

ففي اللغة، لا تصير أسماء المدن أفعالاً إلا حين تتجاوز جغرافيتها لتُصبح فكرةً وقيمةً ومعنى. وهذا تماماً ما رصدته المبادرة التي تحوّل بها اسم المدينة إلى فعلٍ يُستخدم للتعبير عن الإنجاز الاستثنائي في وقتٍ قياسي، ومجسداً عبارة "نقول ما نفعل ونفعل ما نقول".