«طرق دبي» توسّع انتشار معاهد تعليم قيادة المركبات لمناطق جديدة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن اعتماد تحديث جديد يشمل توسيع نطاق القطاعات والمناطق المؤهلة لترخيص معاهد وفروع جديدة لمزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات في الإمارة، في خطوة تهدف إلى تطوير خدمات تدريب وترخيص السائقين، وانتشارها لتغطية مزيد من المناطق السكنية الحديثة في الإمارة.

ويُعدّ هذا التوسّع خطوة جديدة في مسيرة الهيئة لتطوير بنية تحتية متكاملة لخدمات التدريب والترخيص، بما يتماشى مع خطط دبي الطموحة لتعزيز السلامة المرورية ورفع جودة الخدمات المقدّمة لسكان الإمارة، إلى جانب مواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده الإمارة، وضمان سهولة وصول الأهالي إلى خدمات تعليم القيادة.

وشملت قائمة القطاعات الجديدة، التي باتت مؤهلة لهذا النشاط، كلاً من: وادي الصفا، وجبل علي، ومشرف، ومدينة آل مكتوم، ومدينة هند، مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة للمعاهد القائمة والمستثمرين الراغبين في دخول هذا المجال الحيوي، من المعاهد المعتمدة والمستثمرين المحتملين في التقدّم بطلباتهم لافتتاح فروع جديدة وفقاً للمعايير والاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «جاء اعتماد التحديث الجديد انطلاقاً من حرص الهيئة على تلبية احتياجات سكان المناطق الناشئة، وتسهيل حصولهم على خدمات تعليم القيادة دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات بعيدة»، مؤكداً أن هذا التوسّع يخدم رؤية دبي في جعل المدينة أكثر سهولة وأماناً في التنقّل.

وأضاف أن الهيئة ستوفر الدعم للمستثمرين الجدد، إلى جانب قدر من المرونة في دراسة طلباتهم.