بلدية دبي تتألق بجائزة دولية لكفاءتها في إدارة الاتصال خلال أزمة الحالة الجوية 2024

حصدت بلدية دبي المركز الأول ضمن جائزة التألق الدولية عن فئة إدارة الأزمات تقديراً لتميّزها في إدارة منظومة الاتصال المؤسسي والاستجابة الإعلامية خلال أزمة الحالة المطرية الاستثنائية التي شهدتها الإمارة في أبريل 2024.

ويعكس هذا الإنجاز قدرة بلدية دبي على التعامل مع التحديات والأزمات بمنهجية مؤسسية متكاملة، تستند إلى الجاهزية الاستباقية والتواصل الفعّال، في إطارٍ يعزز ثقة المجتمع في كفاءة منظومة العمل البلدي وتأثيره على دعم استدامة المدينة والارتقاء بجودة الحياة فيها.

وجاء التتويج عن مشروع الاستجابة الإعلامية المصاحب للأزمة، التي شهدت خلالها دبي في 16 أبريل 2024 هطول كميات أمطار تجاوزت المعدلات السنوية المعتادة خلال أقل من 24 ساعة، حيث حرصت بلدية دبي على إدارة الأزمة إعلاميًا بكفاءة عالية، عبر تقديم معلومات دقيقة وتحديثات مستمرة، بما أسهم في الحفاظ على وضوح الصورة أمام الجمهور ووسائل الإعلام.

ويبرز هذا الإنجاز مستوى الجاهزية المؤسسية التي تتمتع بها بلدية دبي في إدارة الأزمات إعلامياً بنهجٍ استباقي قائم على التخطيط والتكامل في أدوات الاتصال، بما يُجسد كفاءة منظومة الاتصال المؤسسي والحكومي التي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الثقة المجتمعية، وترسيخ الشفافية وإبقاء سكان الإمارة على إحاطة كاملة خلال مختلف الظروف.

وشكل التعامل مع الحالة المطرية الاستثنائية نموذجاً عملياً لتكامل العمل الحكومي وسرعة الاستجابة، الذي أسهم في ضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على سلامة المجتمع وجودة الحياة في الإمارة.

وركّز المشروع على ترسيخ الثقة المجتمعية من خلال التواصل السريع والشفاف، ونشر الإرشادات الوقائية التي تعزز سلامة الأفراد، إلى جانب إبراز مستوى الجاهزية التشغيلية للبلدية وتكامل استجابتها مع الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب إدارة السمعة المؤسسية في ظل متابعة إعلامية محلية ودولية مكثفة للأحداث.