«نيابة دبي» تحصل على تصنيف 6 نجوم من معهد الابتكار العالمي

حصلت النيابة العامة بدبي على تصنيف 6 نجوم من معهد الابتكار العالمي GInI، والذي يعد إنجازاً غير مسبوق على مستوى المنظومة القضائية في دولة الإمارات، حيث أصحبت نيابة دبي أول جهة قضائية في الدولة الحاصلة على هذا التصنيف المتقدم.

وجاء ذلك تأكيداً على جهودها المؤسسية ومبادراتها الريادية التي أسهمت في ترسيخ مفاهيم التميز والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يعكس التزامها بتبني أفضل الممارسات وتطوير منظومة العمل القضائي وفق أعلى المعايير.

وقال المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، إن هذا الإنجاز يجسد التزام نيابة دبي الراسخ برؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الابتكار الحكومي والقضائي.