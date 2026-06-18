تنسيق مشترك للحد من حوادث المركبات الثقيلة

أكد العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أهمية تعزيز التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للحد من الحوادث المرورية، من خلال دراسة مسبباتها، وتحليل مؤشراتها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، بما يدعم جهود الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية في الإمارة.

وأوضح أن المركبات الثقيلة تُعد عنصراً مهماً في دعم الحركة الاقتصادية والتنموية، الأمر الذي يستوجب الالتزام بأعلى معايير السلامة من قبل جميع الأطراف المعنية، من خلال التقيد بالأنظمة المرورية، وإجراء الفحوص الدورية للمركبات، والتأكد من جاهزية السائقين، ورفع مستوى الوعي لديهم بالمخاطر المحتملة أثناء القيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده مع محمد الأذن، مدير قسم السلامة المرورية في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، وعبدالله المهري، مدير قسم الرقابة في هيئة الطرق والمواصلات، بحضور مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور والمعنيين من الهيئة.

حيث ناقش الاجتماع الحوادث المرورية التي تكون المركبات الثقيلة طرفاً متسبباً فيها، واستعرضوا أبرز البيانات والإحصاءات المرتبطة بها، إلى جانب تحليل أسباب وقوعها والظروف والعوامل المؤثرة فيها.وناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير آليات المتابعة والرصد.