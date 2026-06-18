بيت آمن.. أسرة مطمئنة

يُعد المنزل الملاذ الذي يوفر الراحة والاستقرار والطمأنينة للأسرة، ولذلك فإن الحفاظ على السلامة المنزلية ليس مجرد إجراء احترازي، بل أسلوب حياة، يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز جودة الحياة، فالكثير من الحوادث المنزلية يمكن تجنبها من خلال الوعي والالتزام ببعض الممارسات الوقائية البسيطة، التي تحدث فرقاً كبيراً في سلامة أفراد الأسرة.

وتبدأ السلامة المنزلية من ثقافة يومية، يشارك فيها الجميع، حيث لا تقتصر المسؤولية على رب الأسرة فقط، بل تشمل جميع أفراد المنزل، من خلال التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، وإبعاد المواد القابلة للاشتعال عن مصادر الحرارة، والالتزام بالاستخدام الصحيح للأجهزة الكهربائية، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة.

ومع ازدياد عدد الأجهزة الكهربائية في المنازل الحديثة تبرز أهمية عدم تحميل المقابس أو موزعات الكهرباء بأحمال تتجاوز قدرتها التصميمية، إذ قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة، وحدوث تماس كهربائي أو حرائق، لا قدر الله، كما يُنصح باستخدام المنتجات المعتمدة، والابتعاد عن الوصلات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

ومن الممارسات التي قد يغفل عنها البعض تكديس المواد والمقتنيات في المستودعات أو غرف التخزين أو مواقف السيارات دون مراعاة اشتراطات السلامة؛ فالتخزين العشوائي للكراتين والمواد القابلة للاشتعال، أو إغلاق فتحات التهوية، قد يزيد من مخاطر الحريق، ويصعّب الوصول إلى مصادر الخطر عند الحاجة، لذا يُنصح دائماً بتنظيم أماكن التخزين، وعدم تكديس المواد بشكل مفرط، والمحافظة على التهوية المناسبة في جميع المواقع المخصصة للتخزين.

كما أن الانتباه إلى المؤشرات المبكرة للمخاطر يُعد من أهم عناصر الوقاية، فإذا شممت رائحة احتراق، أو لاحظت ارتفاعاً غير طبيعي في حرارة أحد الأجهزة أو المقابس الكهربائية.

فلا ينبغي تجاهل الأمر أو تأجيل التحقق منه؛ فالتعامل المبكر مع مثل هذه المؤشرات قد يمنع وقوع حوادث أكبر، ويحافظ على سلامة المنزل وساكنيه، وتلعب الصيانة الدورية دوراً محورياً في تعزيز السلامة المنزلية، حيث يساعد الفحص المنتظم لأنظمة الكهرباء والمياه والتكييف على اكتشاف المشكلات مبكراً ومعالجتها قبل أن تتطور إلى أعطال أو مخاطر تهدد سلامة السكان.

كما يُنصح بتركيب كاشفات الدخان في المواقع المناسبة داخل المنزل، والتأكد من جاهزيتها بشكل دوري، إلى جانب توفير طفاية حريق منزلية، ومعرفة أفراد الأسرة بكيفية استخدامها، ومن المهم أيضاً تعريف أفراد الأسرة بخطة الإخلاء ومخارج الطوارئ، وكيفية التصرف السليم في الحالات الاستثنائية، ولا تقتصر السلامة المنزلية على حماية الممتلكات فقط، بل تشمل توفير بيئة آمنة للأطفال وكبار المواطنين، من خلال تثبيت الأثاث بشكل آمن، وتأمين الشرفات والسلالم، وإبعاد المواد الخطرة عن متناول الأطفال.

إن الاستثمار في السلامة المنزلية لا يتطلب دائماً تكاليف كبيرة، بل يعتمد في كثير من الأحيان على الوعي والالتزام والسلوك المسؤول، فكل إجراء وقائي يتم اتخاذه اليوم قد يمنع حادثاً مستقبلياً، ويحافظ على سلامة الأسرة وممتلكاتها، وفي ظل حرص دبي على بناء مجتمعات سكنية آمنة ومستدامة تبقى السلامة المنزلية مسؤولية مشتركة، تبدأ من داخل كل منزل، وتسهم في تعزيز الاستقرار وجودة الحياة للمجتمع بأكمله، فالبيت الآمن لا يُقاس بجمال تصميمه أو مساحة غرفه فقط، بل بقدرته على توفير الحماية والطمأنينة لكل من يعيش بين جدرانه.