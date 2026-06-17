مركز دبي التجاري العالمي يوسّع بنيته التحتية الذكية للفعاليات

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، عن تعاون جديد مع شركة "-45dB" المتخصصة في توفير حلول الهياكل المرنة العازلة للصوت، توفر الشركة بموجبه مجموعة من مساحات الاجتماعات المرنة عبر المرافق التابعة للمركز، بما في ذلك "مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض" و"مركز دبي للمعارض".

وتعزز هذه الشراكة الحلول المتكاملة التي يقدمها مركز دبي التجاري العالمي، من خلال توفير مساحات خاصة عالية الجودة لمنظمي الفعاليات والعارضين خلال المعارض والفعاليات المزدحمة.

كما صُممت هذه الوحدات والهياكل المرنة لتقليل الضوضاء بما يصل إلى 45 ديسيبل، ما يتيح عقد الاجتماعات الخاصة وجلسات إنتاج المحتوى واجتماعات الأعمال دون أي إزعاج.

وتتنوع الحلول المقدمة بين وحدات التجمعات صغيرة الحجم والمساحات المرنة القابلة للتطوير بالكامل، مع إمكانية تحويلها إلى غرف اجتماعات أو مساحات للاستراحة، كما تتميز هذه الهياكل بجاهزيتها للاستخدام مباشرةً بعد تركيبها، والذي لا يتطلب سوى إجراءات بسيطة في الموقع، ما يعزز كفاءة وسرعة التجهيز ويدعم تحسين تصاميم المواقع.

ويعكس هذا التعاون تركيز مركز دبي التجاري العالمي المتواصل على الارتقاء بتجربة الفعاليات الشاملة عبر الاستثمار في البنية التحتية الذكية والمبتكرة.

وأكد ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، التزام المركز بالارتقاء بجودة التفاعل والتواصل داخل مرافقه، مع دمج مفاهيم الاستدامة بصورة أكثر تأثيراً ضمن دورة حياة الفعاليات.

وستتولى شركة "-45dB" بموجب الاتفاقية، العمل بشكل مباشر مع منظمي الفعاليات والعارضين لتوفير الحلول وتركيبها، فيما سيدعم المركز الترويج التجاري لهذه الحلول عبر قنواته ومحفظته المتنوعة من الفعاليات.