«إسلامية دبي» تنظم برنامجاً لتعزيز القيم

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلة بمركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، برنامجها العلمي بعنوان «شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري»، ضمن مبادرة «نبراس»، كل يوم جمعة ابتداء من تاريخ 19 يونيو الجاري عبر برنامج تيمز، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية دبي في بناء مجتمع متماسك ومتلاحم، يقوم على قيم التسامح والاحترام والمسؤولية.وتقدم البرنامج حصة عبدالله، مستهدفة فئة السيدات.

حيث تناولت عدداً من المحاور التربوية والأخلاقية المستمدة من السنة النبوية الشريفة، والتعريف بمكانة كتاب «الأدب المفرد» وأهميته في بناء الشخصية المسلمة، وترسيخ مكارم الأخلاق والآداب الإسلامية، وتعزيز القيم الأسرية والاجتماعية، وربط المشاركات بالهدي النبوي في تعاملاتهن اليومية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.

ودعت الدائرة الجمهور إلى الاستفادة والمشاركة في هذه البرامج العلمية الهادفة، والتي تندرج ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الوعي الديني والثقافي، وإعداد أفراد فاعلين يسهمون في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وسعادة.