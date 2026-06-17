«كهرباء دبي» تطلق حملتها الصيفية لكفاءة إدارة الاستهلاك

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملتها للتوعية الصيفية السنوية تحت شعار «استمتع بأجواء أكثر استدامة هذا الصيف»، بهدف حث المتعاملين على الاستفادة من السبل التي توفرها الهيئة لتمكينهم من إدارة استهلاك الكهرباء والمياه بذكاء وكفاءة خلال أشهر الصيف، وتسليط الضوء على مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي توفر بيانات فورية تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر استدامة.

وتماشياً مع سياسة الهيئة المتعلقة بدعم الاستدامة والاقتصاد الأخضر وانسجاماً مع نموذج الاقتصاد الدائري المعتمد لدى الهيئة، تتضمن الحملة مجموعة متكاملة من أنشطة التوعية والتفاعل التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تعزيز الوعي حول أهمية الاستخدام المسؤول للموارد وترسيخ ثقافة الاستدامة.

إضافة إلى ذلك، تنظم الهيئة سلسلة من المحاضرات وجلسات التوعية والتفاعل بالتعاون مع المؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، للارتقاء بدور الأفراد والمؤسسات في دعم أهداف الاستدامة والعمل المناخي في الإمارة.

كما تشتمل الحملة على مسابقات تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبني ممارسات مستدامة في حياتهم اليومية، مع إتاحة الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز قيّمة من خلال التفاعل مع محتوى التوعية للحملة.

وتسلط الحملة الضوء على مجموعة من الخدمات والحلول الذكية التي تتيح للمتعاملين مراقبة استهلاكهم بشكل استباقي، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الهدر وتحسين كفاءة الاستهلاك.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى الاستفادة من مبادرة «الحياة الذكية» التي تتضمن لوحة بيانات تفاعلية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، تتيح الاطلاع على تفاصيل الفواتير وشرائح التعرفة ومتابعة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل يومي وأسبوعي وشهري، بما يساعد على فهم أنماط الاستهلاك واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتتيح خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» الكشف المبكر عن التسريبات المحتملة بعد العداد، حيث ترسل تنبيهات فورية عند رصد ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

ولضمان راحة المتعاملين أثناء السفر والعطلات الصيفية، تقدم الهيئة خاصية «خارج المنزل» التي ترسل تقارير وتنبيهات دورية حول الاستهلاك عبر البريد الإلكتروني بشكل يومي أو أسبوعي.