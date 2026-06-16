بلدية دبي تُطلق استراتيجية إدارة الأصول 2026-2030

مروان بن غليطة: الأصول ركيزة أساسية لازدهار الإمارة وهدفنا تعظيم قيمتها لخدمة المجتمع

أطلقت بلدية دبي «الاستراتيجية التخصصية لإدارة الأصول 2026-2030»، لتمثل إطاراً مؤسسياً موجهاً لتطوير منظومة إدارة الأصول، يضمن استغلال الأصول الحكومية بكفاءة عالية ويعزز استدامتها، ويرسخ أفضل الممارسات المؤسسية في إدارة دورة حياة الأصول، بما يدعم جودة الخدمات البلدية ويعزز كفاءة الإنفاق والاستخدام الأمثل للموارد.

وتهدف الاستراتيجية التخصصية إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة الأصول، من التخطيط وحتى التشغيل. وترتكز منظومة العمل على مبادئ الحوكمة الفعّالة، والاعتماد على جودة البيانات، والتخطيط طويل المدى الذي يضمن التنبؤ والاستباقية، ويرفع كفاءة التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة الأصول وتعظيم قيمتها، ويدعم جاهزيتها في تلبية احتياجات المدينة والمجتمع بكفاءة ومرونة. كما تترجم حرص البلدية على توظيف أحدث الممارسات لتعزيز جودة الحياة، مواكبةً لتطلعات دبي المستقبلية في بناء مدينة ذكية، مستدامة.

تعزيز التكامل

وإلى جانب الخطة التخصصية، طوّرت بلدية دبي «الاستراتيجية العامة لإدارة الأصول»، والتي تُعد مظلة توحد التوجهات المؤسسية والاستراتيجية للبلدية ونهجها المؤسسي في إدارة الأصول الحكومية، وتسلّط الضوء على المبادئ الرئيسة التي تستند إليها البلدية في تطوير منظومة الأصول، وتعزيز التكامل بين الجوانب الفنية، والمالية، والتشغيلية.

وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي إن الاستراتيجية التخصصية لإدارة الأصول، والاستراتيجية العامة لإدارة الأصول، خريطة طريق واضحة ترسّخ نهج بلدية دبي المؤسسي في الإدارة المستدامة والشاملة لأصولها وفق معايير عالمية، وتعكس التزامنا المتواصل بتطوير نموذج رائد واستباقي في إدارة الأصول الحكومية، بما يدعم تحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية، ويدعم مكانة البلدية كونها جهة حكومية سبّاقة في تبني الممارسات الحديثة التي تعزز استدامة الأصول وترفع كفاءة الخدمات. أصول بلدية دبي ركيزة أساسية لازدهار ونمو المدينة، وهدفنا مواصلة تعظيم قيمة هذه الأصول، من بنية تحتية متقدمة، ومرافق ووجهات عامة وترفيهية، لنجعل من دبي أكثر استدامة وريادة وجودة للحياة.

وأكَّد المهندس ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، أن تطوير هذه الاستراتيجيات يعكس توجهات بلدية دبي الاستباقية نحو تعزيز جاهزيتها المؤسسية بما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.

وقال: توفر الاستراتيجيتان إطاراً عملياً دقيقاً لتحسين جودة القرارات المرتبطة بالأصول، وتحديد الأولويات، ما يرفع مستوى التكامل بين الوحدات التنظيمية المعنية بإدارة الأصول، ويضمن تحقيق نتائج إيجابية يلمس أثرها سكان وزوار ومجتمع دبي.

ويعد الاستثمار في أصول دبي أمراً محورياً لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتلبية احتياجات السكان عبر تقديم خدمات متميزة لجميع فئات المتعاملين، وفي ظل هذا النمو تزداد أهمية الأصول باعتبارها عنصراً رئيساً في دعم البنية التحتية، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات، والارتقاء بجودة الحياة.

وفي السياق نفسه، يستند النهج طويل الأمد لبلدية دبي في إدارة الأصول إلى المبادئ الواردة في سلسلة معايير إدارة الأصول (ISO 55000:2024)، حيث تواصل البلدية تقييم مستوى نضج منظومة إدارة الأصول وفاعلية إسهامها في تحقيق الأهداف المؤسسية، بما يدعم تطوير القدرات المؤسسية وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

وتسعى البلدية من خلال الاستراتيجية العامة لإدارة الأصول إلى مشاركة توجهاتها وخبراتها مع الشركاء من الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الحكومي، وتطوير الممارسات المشتركة في مجال إدارة الأصول الحكومية.