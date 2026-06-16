هيئة الطرق والمواصلات تفتح باب التسجيل في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027

برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من مؤتمر تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، الذي يقام تحت شعار: "البنية التحتية الذكية المتكاملة".

ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول رائدة تسهم في تطوير التنقّل ذاتي القيادة ودعم بناء منظومات نقل ذكية. هذا وتم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتحدي: https://sdchallenge.awardsplatform.com وسيتم الإعلان عن المتأهلين للمرحلة النهائية في نوفمبر 2026، فيما سيتم الكشف عن الفائزين خلال مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في سبتمبر 2027.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز 1.2 مليون دولار أمريكي، موزعة ضمن فئات منفصلة لمزودي الحلول والمشاركين المتميزين من المؤسسات الأكاديمية المحلية.

وتفصيلاً، قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس فريق تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة: "يعدّ التحدي أحد المرتكزات الرئيسة لجهود هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال التنقّل ذاتي القيادة. كما يدعم رؤية حكومة دبي الهادفة إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقّل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ويسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للهيئة المتمثل في تطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة ومتصلة."

وأضاف بهروزيان: "شكّل التحدي منذ إطلاقه، منصة عالمية تجمع قادة القطاع ومطوري التكنولوجيا والباحثين والأكاديميين لتوليد أفكار مبتكرة وحلول عملية تسرّع تبنّي تقنيات النقل ذاتي القيادة. كما يدعم تطلّعات دبي الأوسع في مجال المدن الذكية من خلال تعزيز التعاون والابتكار في التنقّل المستقبلي."

وتطرح دورة العام 2027 محوراً تنافسياً استشرافياً يركّز على "البنية التحتية الذكية المتكاملة"، بما يشجع على تطوير حلول تحولية تعيد تعريف مستقبل التنقّل. ويسعى التحدي إلى استقطاب ابتكارات تعزز السلامة التشغيلية، وتحسن كفاءة النقل، وتمكن من توفير تنقّل سلس وموثوق من خلال التكامل المتقدم بين المركبات وكل ما يحيط بها (V2X)، ومنظومات النقل الذكية المتصلة.

ويُشَجَّعُ المشاركون على تناوُل حالة استخدام واحدة أو أكثر من حالات الاستخدام، التي تقترحها هيئة الطرق والمواصلات، كما يمكنهم اقتراح حالات استخدام إضافية، شريطة أن تنسجم مع المحور العام للتحدي.

وتشمل حالات الاستخدام التي تقترحها الهيئة ما يلي:

1.تجهيز المركبات بتقنية اتصال (V2X) عبر أجهزة ما بعد البيع

2.التحليل التنبؤي للحركة المرورية

3.اقتراب مركبة طوارئ أو مركبة ذات أولوية

4.إرشاد السرعة الأمثل للضوء الأخضر (GLOSA)

5.إشارات داخل المركبة

6.تنبيه متبادل لسلامة مستخدمي الطرق المعرضين للخطر (VRU)

7.الخدمة الآلية أو ذاتية القيادة لصف السيارات (AVP)

8.محفظة رقمية مستقلة

9.الرؤية عبر المركبة الأمامية

10.تشكيل قافلة من المركبات

ويفتح باب المشاركة أمام:

•مزودي الحلول الذين يقدمون تقنيات وحلولاً جاهزة للتطبيق في الأسواق.

•المؤسسات الأكاديمية المحلية والجهات البحثية.

ويمكن للمتقدمين المشاركة بشكل فردي أو ضمن تحالف يضم عدة مؤسسات، بما يتيح دمج حالات استخدام متعددة لتقنيات الاتصال بين المركبات وكل ما يحيط بها (V2X)ضمن إطار موحّد لخدمات التنقّل الذكي.