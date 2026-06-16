لطيفة بنت محمد: عام هجري جديد يحمل فرص الخير والمحبة والعطاء

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن استقبال العام الهجري الجديد يحمل معه الأمل المتجدد والإيمان الراسخ بما تتيحه البدايات من فرص للخير والمحبة والعطاء، داعية الله سبحانه وتعالى أن يجعله عاماً مليئاً بالسكينة والاستقرار، وأن يديم على دولة الإمارات وشعبها، وعلى العالم أجمع نعم الأمن والسلام والازدهار.

ودوّنت سموها على حسابها في منصة «إكس»: «نستقبل العام الهجري الجديد بأمل متجدد، وإيمان راسخ بما تحمله البدايات من فرص للخير والمحبة والعطاء». وأضافت سموها: «نسأل الله أن يجعله عاماً مليئاً بالسكينة والاستقرار، وأن يديم على دولة الإمارات وشعبها، وعلى العالم أجمع، نعمة الأمن والسلام والازدهار».