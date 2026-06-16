منصور بن محمد: نستقبل العام الهجري الجديد بمعانيه الخالدة وقيمه النبيلة

رفع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مستحضراً ما تحمله هذه المناسبة العظيمة من معانٍ خالدة وقيم نبيلة، داعياً الله تعالى أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والبركة، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وكل عام وأنتم بخير.ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس:

«نبارك لقيادتنا الرشيدة، وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية حلول العام الهجري الجديد، ونستحضر هذه المناسبة العظيمة بما تحمله من معانٍ خالدة وقيم نبيلة، ونسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة، وأن يديم على دولتنا وشعبنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وكل عام وأنتم بخير».