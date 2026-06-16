محمد بن راشد: فخور بملايين الطلبة حول العالم الحاملين لرسالة اقرأإضافة

ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المشاركة المصرية غير المسبوقة في تصفيات الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي بـ 20 مليون طالب من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف .

وأعرب سموه عن فخره بملايين الطلاب المشاركين من مختلف دول العالم الذين يحملون راية الثقافة والعلم والمعرفة وينيرون بها دروب المستقبل، مؤكداً أن هذا المشروع يجمع الشباب على رسالة «اقرأ»، التي تمثل أول رسالة من السماء، موجهاً التحية لمصر وشعبها وقيادتها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس، قال فيها:

«احتفت جمهورية مصر العربية بجيلها من القراء اليوم.. 20 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف شاركوا هذا العام في تحدي القراءة العربي في مصر.. تحية لهم، وتحية لمصر وشعبها وقيادتها».

وأضاف سموه: «جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل. وننتظرهم في دبي في أكتوبر مع أكثر من 60 دولة شاركوا معنا هذا العام في تحدي القراءة العربي».

واختتم سموه التغريدة بالقول: «فخور بملايين الطلاب من مختلف دول العالم الذين يحملون أول رسالة من السماء.. رسالة اقرأ».

ترسيخ

ويواصل تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2015، كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، ترسيخ أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتحبيب الأجيال بلغة الضاد.

ويسعى التحدي الذي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» إلى غرس حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وتزويدهم بالمعرفة الضرورية، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم.

نجاحات نوعية

وقد حقق التحدي نجاحات نوعية عبر دوراته المتعاقبة، حيث وصلت أعداد المشاركين في تصفيات دورته العاشرة إلى 40286428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74062 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% عن الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32.231 مليون طالب وطالبة من 50 دولة حول العالم، كما سجلت الدورة العاشرة مشاركة 138426 مدرسة، و161507 مشرفين ومشرفات.

وعلى مدى 10 دورات، وصل عدد المشاركين في تصفيات تحدي القراءة العربي إلى أكثر من 203 ملايين طالب وطالبة، كما سجّل التحدي أكثر من 1.065 مليون مشاركة للمدارس العربية، ووصل إجمالي عدد المشرفين المشاركين في 10 دورات إلى أكثر من 1.038 مليون مشرف ومشرفة.

وواصل التحدي منذ إطلاقه تحقيق قفزات كبرى على صعيد عدد المشاركين، الذي ارتفع من 3.6 ملايين طالب وطالبة في الدورة الأولى إلى أكثر من 40 مليوناً في الدورة العاشرة بزيادة وصلت إلى نحو 1019% عن دورته الأولى.

وينال بطل تحدي القراءة العربي جائزة مالية قدرها نصف مليون درهم، وصاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، وصاحب المركز الثالث 70 ألف درهم.

مكافأة

ويحصل بطل تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مكافأة قدرها 200 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 50 ألف درهم، وهي الفئة التي أضافتها مبادرة تحدي القراءة العربي في دورتها السابعة، حيث تشترط لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم قراءة إجمالي 25 كتاباً.

ويخصص تحدي القراءة العربي جوائز قيمتها 200 ألف درهم لفئة الجاليات بواقع 100 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و70 ألف درهم للمركز الثاني، و30 ألف درهم للمركز الثالث، وهي الفئة التي يشارك فيها الطلبة من خارج الدول العربية ومتعلمو اللغة العربية والناطقون بغيرها.

وتنال المدرسة الفائزة بلقب «المدرسة المتميزة» جائزة قدرها مليون درهم، فيما يخصص تحدي القراءة العربي 500 ألف درهم للمركز الثاني، و300 ألف درهم للمركز الثالث.

وفي فئة «المشرف المتميز» ينال صاحب المركز الأول 300 ألف درهم، فيما ينال صاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، والثالث 50 ألف درهم.

سموه:

تحية للمشاركين في تحدي القراءة العربي بمصر.. وتحية لمصر وشعبها وقيادتها

جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل

ننتظر المشاركين في دبي في أكتوبر مع أكثر من 60 دولة مشاركة في التحدي