أحمد بن محمد: ندعو الله أن يكون عاماً هجرياً جديداً يحمل الخير والسلام

هنّأ سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمّة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، داعياً الله أن يكون عاماً يحمل الخير والبركة والسلام، وتزدهر فيه الأوطان.

وقال سموّه في تدوينةٍ بهذه المناسبة: «بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، نرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وشعب دولة الإمارات، والأمة الإسلامية، داعين الله أن يكون عاماً يحمل الخير والبركة والسلام، وعاماً تزدهر فيه الأوطان، وتترسخ فيه قيم الخير والتسامح والعطاء».