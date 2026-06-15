مكتوم بن محمد يهنّئ بالعام الهجري الجديد

هنّأ سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الإمارات قيادةً وشعباً والأمّتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، مستحضراً القيم العظيمة التي قامت عليها الأمّة.

وقال سموّه في تدوينةٍ بهذه المناسبة: «نهنئ الإمارات قيادةً وشعباً والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ونحتفي ببداية عامٍ جديد في ظلّ القيم العظيمة التي قامت عليها أمّتنا، جعله الله عاماً حافلاً بالعطاء والبركة والخير للعالم أجمع، وكلّ عامٍ وأنتم بخير».