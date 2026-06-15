حمدان بن محمد: عام هجري جديد نستذكر فيه سيرة خير البرية

هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمّتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، مستحضراً سموّه ذكرى الهجرة النبوية المباركة وما حملته من قيمٍ خالدة.

وقال سموّه في تدوينةٍ بهذه المناسبة: «مع إطلالة العام الهجري الجديد، نستحضر ذكرى الهجرة النبوية المباركة التي غيَّرت مجرى التاريخ، ونستذكر سيرة خير البرية ﷺ، الذي جاء بخيرَي الدنيا والآخرة، فكان نبراساً منيراً، وهادياً إلى الحق، ومعلِّماً للإنسانية بأسمى قيم الرحمة والعدل ومكارم الأخلاق».

وأضاف سموّه: «وبهذه المناسبة، نرفع أسمى التهاني إلى قيادتنا الرشيدة، وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والبركة والأمن والازدهار، وأن يعيده على الجميع باليُمن والسلام والخير».