محمد بن راشد: عام هجري جديد نستقبله بتفاؤلٍ يتّسع للعالم

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والأمّتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، داعياً الله أن يديم على الجميع الخير والاستقرار والازدهار.

وقال سموّه في تدوينةٍ عبر حسابه الرسميّ على منصة "X": «عامٌ هجريٌّ جديد.. نستقبله بتفاؤلٍ يتّسع للعالم.. نستقبله بدعواتٍ أن يديم الله على شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية الخيرات والبركات والاستقرار والازدهار».

وأضاف سموّه: «حفظ الله أوطاننا وأهلنا، وكلّ عامٍ وأنتم بخير».