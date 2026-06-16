«كهرباء دبي» تتصدر قائمة «أفضل بيئة عمل» في الدولة

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي مجدداً شهادة «أفضل بيئة عمل»، التي تمنحها الهيئة الأمريكية Great Place to Work® بالشراكة مع مجلة «فورتشن»، وذلك استناداً إلى تقييم وتحليل شامل ومستقل أجراه معهد Great Place to Work في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتصدرت الهيئة المرتبة الأولى على مستوى الدولة ضمن فئة الجهات الحكومية لعام 2025، كما جاءت في المركز الأول ضمن فئة المؤسسات الكبرى لعامي 2025 و2026.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نؤمن بأن رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤيتنا وطموحاتنا المستقبلية.

ومن هذا المنطلق نواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وتوفير بيئة عمل تُمكّن الموظفين وتُلهمهم وتُعزز قدرتهم على الابتكار والإبداع. ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة تميز مستدامة، حيث حصلت الهيئة على اعتماد «أفضل بيئة عمل» سنوياً منذ عام 2019.

إن الحفاظ على هذا التميز على مدار السنوات، وتحقيق مراكز متقدمة ضمن عدة فئات، يجسد الثقافة المؤسسية الإيجابية والملهمة التي تقوم على الثقة، والتعاون، والابتكار، والسعي الدائم نحو التميز، كما يعكس التزام كوادرنا وروح الفريق الواحد التي تشكل أساس نجاح الهيئة واستدامة تميزها».

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يعكس هذا التقدير نجاح الهيئة في ترسيخ منظومة عمل متكاملة تضع الموظف في صميم أولوياتها، وحرص الإدارة العليا على تعزيز سعادة الموظفين، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي».

يُشار إلى أن شهادة Great Place to Work® تستند إلى آراء وملاحظات الموظفين من خلال استطلاع شامل يقيس مستوى الثقة وتجربة العمل داخل المؤسسة. وتُعد Great Place to Work® جهة عالمية رائدة ومتخصصة في تقييم ثقافات العمل المتميزة، حيث يعتمد قادة الأعمال والباحثون على منهجياتها ومؤشراتها الموثوقة لتحديد أفضل بيئات العمل وأكثرها قدرة على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.