محمد بن راشد يحتفي بجيل يحمل راية الثقافة: 20 مليون طالبٍ مصريّ في «تحدي القراءة العربي»

احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة عشرين مليون طالبٍ مصريّ من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في «تحدي القراءة العربي» هذا العام، موجّهاً التحية إلى طلاب مصر وشعبها وقيادتها.

وقال سموّه في منشورٍ عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "X": «احتفت جمهورية مصر العربية بجيلها من القراء اليوم.. 20 مليون طالبٍ مصريّ من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف شاركوا هذا العام في تحدي القراءة العربي في مصر.. تحية لهم.. وتحية لمصر وشعبها وقيادتها».

ووصف سموّه هذا الجيل بأنه «جيلٌ يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل».

وأضاف سموّه: «ننتظرهم في دبي في أكتوبر، مع أكثر من 60 دولة شاركوا معنا هذا العام في تحدي القراءة العربي».

وختم سموه: «فخورٌ بملايين الطلاب من مختلف دول العالم الذين يحملون أول رسالة من السماء.. رسالة اقرأ».