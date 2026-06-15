معرض دبي للأخشاب 2026 يستعرض تقنيات الصناعة الذكية

يشهد قطاع الأخشاب والتصنيع الخشبي عالمياً مرحلة جديدة من التحول تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وابتكارات المواد المتقدمة، في وقت تتجه فيه الأسواق إلى إعادة تعريف مفاهيم الكفاءة والإنتاجية والاستدامة عبر سلاسل القيمة الصناعية بأكملها.

ويبرز معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2026 كمنصة إقليمية ودولية تستعرض الجيل الجديد من تقنيات الصناعة والحلول الذكية والمواد المتطورة، بالتزامن مع توقعات بوصول سوق ماكينات تصنيع الأخشاب عالمياً إلى 6.1 مليار دولار بحلول عام 2027، مدفوعاً بالطلب المتزايد من قطاعات البناء وصناعة الأثاث والتطبيقات الصناعية في مختلف الأسواق.

ويقام المعرض خلال الفترة من 22 إلى 24 يونيو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 12 ألف متخصص وعارض من أكثر من 60 دولة، بما يعزز مكانته كإحدى أكبر المنصات المتخصصة في المنطقة لقطاع الأخشاب وماكينات تصنيعها.

وتعد الأتمتة من أبرز محركات التحول في صناعة المنتجات الخشبية عالمياً، حيث يشهد القطاع انتقالاً متسارعاً نحو الروبوتات والماكينات الذكية وأنظمة الإنتاج المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن كان يعتمد بصورة كبيرة على العمليات اليدوية.

وتمتد هذه التحولات من تقنيات القطع الآلي وماكينات التحكم الرقمي "CNC" إلى أنظمة الفحص وضبط الجودة والتحسين التشغيلي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، فيما تتجه الشركات المصنعة إلى توظيف أدوات متقدمة تسهم في رفع مستويات الدقة وتسريع دورات الإنتاج ودعم التحول نحو نماذج تصنيع أكثر كفاءة واعتماداً على البيانات.

وتعكس اتجاهات السوق تنامي الاعتماد على الحلول المؤتمتة بوصفها مكوناً رئيسياً في بيئات الإنتاج الحديثة، بما يمكن الشركات من رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز جاهزيتها التنافسية.

ويعكس المعرض هذا التحول من خلال عرض جيل جديد من ماكينات تصنيع الأخشاب الذكية، بدءاً من أنظمة القطع والمعالجة المؤتمتة وصولاً إلى الروبوتات الذكية التي تسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية في الوقت الفعلي.

وبالتزامن مع هذا التطور التكنولوجي، تبرز المواد الخشبية الحديثة وحلول المكونات كأحد المحركات الرئيسة لمستقبل الصناعة، حيث تستجيب الشركات المصنعة لمتطلبات السوق المتنامية من حيث الأداء والمرونة والاستدامة، من خلال تطوير الأخشاب الهندسية والألواح خفيفة الوزن والتشطيبات السطحية المبتكرة والتجهيزات المتقدمة.

ويواصل قطاع الأخشاب الهندسية عالمياً توسعه بوتيرة متسارعة مدفوعاً بنمو الطلب في مشاريع البناء وصناعة الأثاث، ما يعكس تنامي أهمية هذا القطاع ضمن منظومة التصنيع العالمية.

كما يسلط الحدث الضوء على منظومة متكاملة تشمل المواد والإكسسوارات والتجهيزات والمنتجات نصف المصنعة، بما يمكن الشركات من تقديم حلول أسرع وأكثر ذكاءً واستدامة للأسواق.

ويعكس حجم المشاركة الدولية الطابع العالمي المتنامي لصناعة الأخشاب، إذ تمثل الشركات المشاركة أكثر من 60 دولة، ما يجعل المعرض منصة استراتيجية تجمع المنتجين والموردين والمشترين من الأسواق الرئيسة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال وليد فرغل، رئيس معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب إن صناعة الأخشاب تشهد تحولًا جوهريًا، حيث لم تعد التكنولوجيا وابتكار المواد عناصر إضافية، بل أصبحت محركات أساسية للنمو والقدرة التنافسية، مشيراً إلى أنه من خلال المعرض، نجمع الخبرات العالمية والحلول المتقدمة التي تمكن المصنعين من رفع الكفاءة، وتعزيز قدرتهم على مواكبة سوق يشهد تغيرات متسارعة، كما أن حجم المشاركة الدولية هذا العام يعكس الأهمية المتزايدة للحدث بوصفه مركزًا عالميًا للقطاع.