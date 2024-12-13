«نسائية دبي» تكرم متدربات على مهارات التطبيقات الرقمية

احتفلت جمعية النهضة النسائية بدبي، إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية في مركز البرشاء المجتمعي بتكريم الأمهات المتدربات في برنامج مهارات التطبيقات الرقمية، والذي يأتي انطلاقاً من هدف تمكين الأسرة وبناء قدراتها ومهاراتها الحياتية بما يؤهلها لأداء أدوارها في بناء مجتمع متماسك سعيد، وانسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، وبما يتماشى مع محور السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي تنص على وجوب الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي، وتعزيز قدراتهم على التواصل المجتمعي، وممارسة الحياة النشطة، واستثمار طاقاتهم، وضمان إسهامهم في البرامج والمشاركة المدنية.

شركاء البرنامج: مجلس كبار المواطنين هيئة تنمية المجتمع – مدرسة دبي الوطنية/ البرشاء – جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، امتد البرنامج لتسعة لقاءات، واستهدف عدد 16 سيدة من الأمهات من أعضاء مجلس كبار المواطنين - هيئة تنمية المجتمع، قدمت البرنامج التدريبي المعلمة آلاء معلمة حاسوب من مدرسة دبي الوطنية البرشاء.

وحضر الحفل مهند سعيد مدير إدارة كبار المواطنين، ومريم السلمان رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء كبار المواطنين وسعاد أبوحرب مديرة مدرسة دبي الوطنية.

وأكدت الجمعية أن غايتها تعكس رؤية دولتنا الرشيدة وقيادتها في بناء القيمة الإنسانية داخل الأسرة المواطنة المتماسكة، وذلك وفقاً لاستراتيجية جعلت الإنسان هو محور الاهتمام وداعمها الأول، وأن التقدير الكبير هو واجب وقيمة إنسانية حضارية وأهم سبل تحقيق التلاحم الوطني.

وتقديم البرامج الهادفة لفئة كبار المواطنين هو فضيلة أخلاقية نابعة من دور الجمعية في التنمية المجتمعية، وتحقيقاً لأهدافها التي تصب في خدمة الأسرة وتنمية المجتمع.