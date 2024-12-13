مركز محمد بن راشد للفضاء يفتح باب التسجيل لحضور الأسبوع الجيومكاني

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن فتح باب التسجيل لحضور الأسبوع الجيومكاني 2025، الذي يُقام في دبي بالتعاون مع الجمعية الدولية للمسح التصويري والاستشعار عن بُعد، في الفترة من 7 إلى 11 أبريل 2025، تحت عنوان «المسح التصويري والاستشعار عن بُعد من أجل غدٍ أفضل».

ويستقطب هذا الحدث أبرز الخبراء عالمياً في مجال المسح التصويري والاستشعار عن بُعد، والعلوم الجيومكانية، على مدار 6 أيام من الاستكشاف والتعاون والإلهام، حيث يعرض أبحاثاً، ويتضمن جلسات نقاشية تدعم التقدم العلمي، والعروض الشفهية التي تمثل أحدث التقنيات الجيومكانية المُصممة لتعزيز التطور العلمي والمساهمة في مستقبل مستدام لكوكبنا، إضافة إلى المعرض العلمي لأكبر الشركات المحلية والعالمية في هذا المجال.

يمثل هذا الحدث فرصة جيدة لتعزيز أوجه التواصل، مع التركيز على توفير منصة تجمع بين مقدمي الخدمات في الصناعة وقادة العمليات الفضائية لتعزيز التحالفات الاستراتيجية والشراكات التجارية. كما يتيح الحدث فرصة فريدة لقادة صناعة الأقمار الاصطناعية، والمسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى، وممثلي الصناعة، والمبتكرين، والهيئات المستفيدة من التقنيات الجيومكانية، والمهندسين، والمتخصصين.