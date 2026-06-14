" هيئة تنمية المجتمع بدبي" تفوز بجائزتين إقليميتين تقديراً لريادتها في الخدمات المجتمعية

حصدت هيئة تنمية المجتمع في دبي جائزتين ضمن "جائزة تجربة المتعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي /GCXA/" إحدى أبرز الجوائز الإقليمية المتخصصة في تكريم المبادرات والمشاريع الرائدة في تطوير تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات.

يأتي هذا الإنجاز تقديرا لجهود الهيئة في تصميم وتطوير خدمات ومبادرات مجتمعية مبتكرة تسهم في تعزيز رفاه المجتمع وترسيخ مكانة دبي نموذجا رائدا إقليميا وعالميا في تقديم الخدمات المتمحورة حول الإنسان.

فقد فازت هيئة تنمية المجتمع في دبي بجائزة فئة "المتعامل في قلب كل شيء" عن تجربة "المنصة الموحدة للتطوع" التي تمثل منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من خلال توفير رحلة موحدة وسلسة لخدمات التطوع إلى جانب ربط المتطوعين بالفرص المتاحة لدى مختلف الجهات بما يسهم في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والتلاحم الاجتماعي.

كما فازت الهيئة بجائزة فئة "أفضل ابتكار في تجربة المتعامل" عن مبادرة "أعراس دبي" التي توفر نموذجاً متكاملاً لدعم المواطنين المقبلين على الزواج والخدمات المرتبطة بها بما يعزز الاستقرار الأسري ويخفف الأعباء المالية عن الشباب انسجاماً مع توجهات دبي الرامية إلى بناء أسر مستقرة ومتماسكة تشكل أساساً لمجتمع مزدهر ومستدام.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن هذا الإنجاز يعكس نجاح نهج الهيئة في تطوير خدمات ومبادرات مجتمعية تتمحور حول احتياجات المتعاملين وتسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام، مشيرة إلى أن الفوز بهذه الجائزة الإقليمية يجسد التزام الهيئة بتبني الابتكار وتعزيز التكامل بين مختلف الشركاء لخدمة المجتمع.

وقالت معاليها :"نؤمن في هيئة تنمية المجتمع في دبي بأن بناء مجتمع أكثر تلاحما وسعادة يبدأ من فهم احتياجات أفراده وتطوير حلول وخدمات تواكب تطلعاتهم.. ويؤكد هذا التقدير الإقليمي نجاح جهودنا في تحويل الأفكار والمبادرات المجتمعية إلى تجارب نوعية ذات أثر ملموس تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية والاستقرار الأسري".

وأضافت معاليها أن الهيئة تواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات المبتكرة التي تدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وتسهم في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا رائدا في العمل المجتمعي والخدمات الإنسانية بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع أكثر ازدهارا وتلاحما واستدامة.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دبي على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال تطوير الخدمات الحكومية والمجتمعية المتمحورة حول الإنسان ويؤكد نجاحها في تعزيز ثقافة التميز والابتكار في تصميم الخدمات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

وتواصل هيئة تنمية المجتمع في دبي جهودها في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج الاجتماعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع انطلاقاً من دورها في تعزيز التماسك المجتمعي وتمكين الأفراد والأسر ودعم العمل التطوعي وتحفيز الشراكات المجتمعية الفاعلة بما يعزز قيم المشاركة والمسؤولية المشتركة ويدعم التنمية الاجتماعية المستدامة.