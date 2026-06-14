خدمات «إقامة دبي» الرقمية على مدار الساعة خلال «العطلة»

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي أوقات العمل الرسمية، خلال عطلة رأس السنة الهجرية، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها الرقمية على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، بما يضمن سهولة إنجاز المعاملات في أي وقت.

وأوضحت الإدارة أن مركز سعادة المتعاملين في العوير سيواصل تقديم خدماته من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 8:00 مساء خلال فترة العطلة، فيما ستتوفر خدمات كل من قسم مركز سعادة المتعاملين بالمنارة، وقسم المنطقة الحرة – مطار دبي الدولي (منطقة الطوار 2) من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، إلى جانب استمرار عمل مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي – المبنى (3) القادمون على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات، وتلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة وسلاسة،

كما دعت الإدارة المتعاملين إلى الاستفادة من خدماتها الذكية عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، إلى جانب مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات، وتقديم الدعم اللازم.

وأكدت الإدارة جاهزيتها الكاملة، لضمان استمرارية العمليات التشغيلية في المنافذ ومراكز الخدمة المناوبة، خلال فترة العطلة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين والمسافرين، والحفاظ على انسيابية الإجراءات، وفق أعلى معايير الكفاءة والجاهزية.