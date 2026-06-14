شرطة دبي تضيء على أنواع الجرائم الجنائية عبر العالم الرقمي

استخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات يترتب عليه آثار سلبية وبروز جرائم غير تقليدية

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، ندوة علمية عن بُعد لضباط وصف الضباط قطاع البحث الجنائي ومراكز الشرطة، بعنوان «الجرائم الرقمية المستحدثة وأثرها على منظومة البحث الجنائي».

وتهدف الندوة إلى التعرف إلى أنواع الجرائم الجنائية عبر العالم الرقمي، وتمكين الفئات المستهدفة من تحليل الجرائم المستحدثة، ووسائل الضبط المستخدمة، وتطوير استراتيجيات عملية للوقاية والمواجهة.

مواكبة التطورات

وأوضح اللواء عيد محمد ثاني حارب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن الندوة العلمية تأتي بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف يوم 26 من الشهر الجاري، مؤكداً حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات، واستخدامها في العلوم الشرطية، من خلال الكوادر المواطنة المؤهلة والمدربة وفق أعلى المستويات، تحقيقاً لتطلعات شرطة دبي، وخطتها في أن تكون سباقة ومُستشرفة للمستقبل في مختلف التخصصات العلمية، خصوصاً الحديثة منها.

برامج ذكية

وبيّن اللواء عيد محمد ثاني حارب أن التطور السريع في المجالات التقنية، واستخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات دون ضوابط أو سياسات تحكمها، سوف يترتب عليها آثار سلبية، وبروز جرائم غير تقليدية، كالجرائم الإلكترونية والسيبرانية، ومنها سرقة البيانات والابتزاز والاحتيال الإلكتروني، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، والتجسس السيبراني، التي لا تعرف حدوداً مادية أو جغرافية، ويمكن تنفيذها بجهد أقل وسهولة وسرعة أكبر من سرعة تنفيذ الجرائم التقليدية، وهذا يتطلب من أجهزة إنفاذ القانون العمل على مواكبة التغيرات، وتطوير بنيتها التقنية والإلكترونية، وقدراتها البشرية المتخصصة في مكافحة تلك النوعيات من الجرائم، والاستعداد للمستقبل، وفق خطط استباقية مدروسة، وتحديثها بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

هجمات سيبرانية

وأدار الندوة النقيب الدكتور سعيد الجابري من إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وتحدث فيها المقدم الدكتور سعيد بن عابد المري مدير مركز أمن المعلومات في شرطة دبي، وسهيل خالد العري مدير الدعم والاستشارات الأمنية في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وتناولت العديد من المحاور، منها حماية الأنظمة والبنية التحتية الرقمية، ورصد التهديدات والهجمات السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتأمين المنصات والأنظمة الرقمية، وتبادل مؤشرات الاختراق والتهديدات الرقمية، والاستجابة للحوادث السيبرانية المرتبطة بالمحتوى الرقمي المستحدث، وتعزيز الجاهزية والاستباقية التقنية، واختراقات الأنظمة بشتى أنواعها.