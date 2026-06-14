18مؤسسة شرطية وأمنية تشارك في دورة «تأمين الفعاليات» بدبي

شهد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، بحضور العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، ختام فعاليات النسخة الـ17 من دورة «تأمين الفعاليات»، التي نظمتها إدارة حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والهادفة إلى نشر مفاهيم تأمين الفعاليات للشركاء الداخليين على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي، والشركاء الخارجيين على مستوى الجهات الشرطية والأمنية والمختصة في مجال تأمين الفعاليات.

وأشاد اللواء المزروعي بالدورة، التي استمرت على مدار 3 أيام في روكسي سينما بمنطقة السيتي ووك، وبالمواد القيمة التي قدمها خبراء مختصون في مجال تأمين الفعاليات، متمنياً التوفيق لـ 120 موظفاً من 18 مؤسسة شرطية وأمنية ومختصة على مستوى الدولة، إلى جانب موظفي شرطة دبي، الذين التحقوا بالدورة، ودعاهم إلى نقل المعرفة لزملائهم في العمل وتطبيق ما اكتسبوه من معارف في تأمين الفعاليات.

وتضمنت الدورة مواد علمية وتدريباً عملياً، هدف إلى تعزيز المعلومات، والتحقق من القدرة على التطبيق الميداني، وفق أفضل الممارسات التي تعكس المستوى العالي للجاهزية، وتطوير كفاءة وقدرات الكوادر الأمنية والشركاء العاملين في مختلف القطاعات المعنية بتأمين الفعاليات، وتمكينهم من أداء مختلف المهام الموكلة إليهم، عبر تزويدهم بالمعرفة ومهارات التعامل مع المعوقات، بما يضمن تحقيق متطلبات الأمن والسلامة للجميع في مواقع الفعاليات.