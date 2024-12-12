محمد بن راشد يُصدر مرسومين بترقية بعض أعضاء السلطة القضائية في محاكم دبي والنيابة العامة

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (71) لسنة 2024، والمرسوم رقم (72) لسنة 2024 بترقية (96) عضواً من أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي.

وقد شملت الترقيات ترقية 24 قاضياً إلى درجة "قاضي تمييز أول"، و16 قاضياً إلى درجة "قاضي تمييز" و18 قاضياً إلى درجة "قاضي استئناف"، و4 قضاة إلى الدرجة السادسة لقاضي ابتدائي.

كما تضمنت الترقيات ترقية 10 من أعضاء النيابة العامة إلى درجة "محامي عام أول"، و22 عضواً إلى درجة "محامي عام"، وعضوين إلى درجة "رئيس نيابة".

وفي هذه المناسبة، تقدّم كلٌ من المستشار عصام عيسى الحميدان ، النائب العام لإمارة دبي، وأ.د. سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، وأ.د. عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، على دعم سموهما المستمر لجهات السلطة القضائية وأعضائها، وحرص سموهما على ترقية المتميزين من أعضاء السلطة القضائية لتولي المهام القضائية والقيادية الأعلى بما يعزز كفاءة عمل المنظومة القضائية في إمارة دبي.