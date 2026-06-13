«كهرباء دبي» تعزز ريادتها عالمياً بمؤشر سعادة 98.9 %

سعيد الطاير: جهود الهيئة تتماشى مع منظومة حكومة الإمارات في نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة توظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد ذاتي التنفيذ والقيادة، في إطار رؤيتها الرامية إلى تعزيز ريادتها العالمية وترسيخ مكانة دبي مدينة للمستقبل.

جاء ذلك خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد»، التي نظمتها الهيئة في «الشراع»، المقر الرئيس الجديد، والذي يعد أعلى وأذكى وأكبر مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وذلك بحضور فريق الإدارة العليا والمعنيين بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الهيئة، إضافة إلى ممثلين من شركتي «إس إيه بي» و«ماكينزي».

وفي كلمته الافتتاحية، أشار معالي الطاير أن الهيئة حققت في عام 2025 نسبة 98.9 % في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي، في حين واصل الموظف الافتراضي الذكي «رمّاس» تحقيق نتائج متميزة، إذ أجاب منذ إطلاقه في عام 2017 وحتى مايو 2026 على أكثر من 13 مليون استفسار من المتعاملين.

وأضاف أن جهود الهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي أسهمت أيضاً في وصولها إلى المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً للأداء الرئيس عبر مجالات عملها.

وأضاف أن جهود الهيئة تتماشى مع منظومة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة، التي تتيح التنفيذ واتخاذ القرار بشكل مستقل، وتدعم طموح الحكومة بأن تكون الأولى عالمياً في تطبيق هذه النماذج على نطاق واسع.

وقال معاليه إن الهيئة بدأت رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، واضعةً نصب أعينها التحول إلى مؤسسة رقمية متقدمة تقود التغيير في قطاع المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم.

وأوضح معاليه أن الهيئة تمتلك خبرة معمقة في استخدام الذكاء الاصطناعي عبر كامل سلسلة القيمة الخاصة بها، بما يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع، وتوظف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في العديد من خدماتها وعملياتها، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية المتطورة لتسريع التحول الرقمي، ورفع الكفاءة، وتعزيز سعادة جميع المعنيين.

وأضاف معاليه أن الهيئة عملت، منذ إطلاق خريطة طريق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتكون أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وفق رؤية واضحة ترتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب العمليات والخدمات.

وأشار إلى أن الهيئة حققت إنجازات رائدة في هذا المجال، وكانت من أوائل الجهات عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي و«شات جي بي تي»، كما أطلقت خدماتها عبر هذه المنصات لتصبح أول جهة حكومية ومؤسسة خدماتية على مستوى العالم تتيح خدماتها من خلال منصات الذكاء الاصطناعي، متجاوزةً النماذج التقليدية للخدمات الرقمية.

وأوضح معالي الطاير أن الهيئة تعد كذلك أول جهة حكومية في العالم تتبنى نموذج (NotebookLM) اللغوي من «غوغل» لإنتاج محتوى صوتي «بودكاست» من بياناتها الصحفية منذ عام 2025، بما يسهم في خفض تكاليف إنتاج المحتوى بصورة كبيرة، ويوسع نطاق الوصول إلى جمهور عالمي.

كما أشار إلى أنه في عام 2026 أصبحت الهيئة أول جهة حكومية في الدولة تعتمد «وكيل العمل المشترك» ضمن منظومة «مايكروسوفت 365» في بيئة العمل المؤسسية، وأول جهة حكومية ومؤسسة خدماتية في العالم تتيح خدماتها عبر منصة التطبيقات الخاصة بـ«شات جي بي تي».

وأكد معاليه أن الهيئة واصلت التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي لتشمل مختلف قطاعاتها، ومنها التوأمة الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية في قطاع الإنتاج، ونظام المحطات الذكية في قطاع النقل الذي يوفر رؤية لحظية دقيقة تدعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، ونظام استعادة التيار الكهربائي دون تدخل بشري في قطاع التوزيع، كما لفت إلى استخدام الهيئة الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم العميق للتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية وتحسين دقة التوقعات، إلى جانب تطوير مراكز البيانات، وأمن المعلومات، وتجربة الموظفين، وإدارة الموارد البشرية، والتحليلات المتقدمة عبر منصة «باور بي آي»، فضلاً عن تمكين الموظفين بأدوات متطورة مثل مايكروسوفت 365 كوبايلوت لتعزيز الإنتاجية وتسريع سير العمل.

وأشار معالي الطاير إلى أن من أبرز نتائج هذا التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي تقليص زمن استرداد مبالغ التأمين من أربعة أيام إلى ثماني دقائق فقط من دون أي تدخل بشري، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم تجربة رقمية استثنائية للمتعاملين.

وأكد معاليه في ختام كلمته أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ الخطط المعتمدة، وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية الملموسة، ورفع الكفاءة على أرض الواقع من خلال التحسين المستمر، بما يدعم توجهات الهيئة المستقبلية ويعزز مكانتها الريادية في توظيف الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات الخدماتية عالمياً.

تضمنت الخلوة جلسة لشركة «ماكنزي» حول اعتماد الذكاء الاصطناعي المساعد في قطاع المؤسسات الخدماتية، وجلسة لشركة «إس إيه بي» حول إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، كما استعرض رؤساء قطاعات الهيئة عدداً من مبادرات واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية.