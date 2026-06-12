اعتماد بريطاني لـ«طرق دبي» في الأنظمة الهندسية

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على اعتراف المعهد البريطاني للمعايير «BSI» بتطبيقها مواصفة «BS EN 9223» المتعلقة بإدارة التهيئة والتغييرات الهندسية «Configuration Management»، وذلك في إطار التزامها المستمر بالتميّز التشغيلي والسلامة وأعلى معايير الجودة في إدارة الأصول الحيوية لمنظومة النقل في الإمارة.

ويُعدّ هذا الاعتراف تأكيداً من المعهد البريطاني للمعايير على تطبيق الهيئة لأفضل الممارسات العالمية في ضبط وتوثيق مكونات الأنظمة الهندسية، وإدارة التغييرات عليها بشكل منهجي ومنضبط، بما يضمن السلامة والتوافق وقابلية التتبّع طول دورة حياة الأصول، لا سيما في الأنظمة المعقدة مثل مترو وترام دبي.

كما يأتي هذا الاعتراف كثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع شركائها التشغيليين، وتعكس التزامها الاستراتيجي بتبنّي الابتكار والتطوير المستدام، تماشياً مع رؤيتها لتحقيق الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام، كما يضعها في مصاف المؤسسات الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تُعدّ من أوائل الجهات الحكومية في الشرق الأوسط، التي تحظى بهذا الإنجاز، وهو ما يعكس نضج أنظمتها الداخلية وقدرتها على مواكبة أحدث المعايير الدولية في إدارة التهيئة والتغييرات الهندسية.

وتعتمد مواصفة «BS EN 9223» كذلك على إطار تنظيمي متقدم يُحدد آليات واضحة لإدارة مكونات الأنظمة الهندسية، ويشمل ذلك تحديد الأصول والوثائق والبرمجيات بشكل دقيق، واعتماد إجراءات رسمية للتغيير، وتوثيق وتتبّع الحالة لكل عنصر أو تعديل، إلى جانب إجراء التدقيق والمراجعة الدورية لضمان الالتزام والجودة.

ويضمن نظام إدارة التهيئة ألّا يتم تنفيذ أي تغيير هندسي، حتى لو كان بسيطاً، إلّا بعد تقديم طلب تغيير، ومراجعته واعتماده، ثم تنفيذ التعديل، وأخيراً تحديث المخططات والبيانات ذات الصلة، وذلك لضمان عدم حدوث أي تعارض بين الواقع الفني والوثائق المعتمدة.

كما يُسهِمُ تطبيق هذه المواصفة في رفع مستوى السلامة والموثوقية في الأنظمة الحيوية، لا سيما في أنظمة السكك الحديد والنقل الجماعي وغيرها من الأنظمة المعقدة التي تتطلّب درجة عالية من التحكّم والتوثيق، حيث تضمن إدارة التغييرات بطريقة منظّمة وقابلة للتتبّع استمرارية التشغيل بكفاءة عالية، وتقليل المخاطر التشغيلية، وإطالة العمر الافتراضي للأصول.