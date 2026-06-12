أحمد بن سعيد: دور محوري لجوائز دبي للجودة في ترسيخ ثقافة التميز

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن جوائز مجموعة دبي للجودة منصة رائدة للاحتفاء بالتميز وتشجيع الابتكار، لافتاً إلى أنها تواصل دورها المحوري في ترسيخ ثقافة التميز ودعم طموحات دبي في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والابتكار والتنافسية.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»، أمس: «سعدت اليوم بتكريم 146 فائزاً من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن حفل جوائز مجموعة دبي للجودة 2026، تقديراً لإنجازاتهم المتميزة عبر ثماني جوائز محلية ودولية».

وأضاف سموه: «وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، شكّلت هذه الجوائز منصة رائدة للاحتفاء بالتميز وتشجيع الابتكار وتبادل أفضل الممارسات، وأسهمت في إبراز المؤسسات والأفراد الذين يقودون مسيرة التطور والنمو المستدام».

كما قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تواصل جوائز مجموعة دبي للجودة أداء دور محوري في ترسيخ ثقافة التميز، ودعم طموحات دبي في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والابتكار والتنافسية».